Lisosomi e ribosomi

I ribosomi

La funzione dei lisosomi è legata alla fagocitosi o endocitosi, processo durante il quale la cellula ingloba un batterio.Il batterio è una grossa fonte di materia prima, ma inizialmente la cellula non può servirsene, perché è dentro alla vescicola. I lisosomi sono pieni di enzimi digestivi (ovvero proteine), che funzionano come forbici, sono in grado di rompere i legami tra le molecole. Ovviamente però per questa loro capacità sono pericolosi anche per la cellula stessa ed è per questo che sono chiusi nel lisosoma, una vescicola. Quando moriamo la decomposizione è in parte opera loro. Quando la cellula mangia un batterio i lisosomi si attaccano alla vescicola endocitotica e vi riversano dentro i loro enzimi. Questi scompongono, tagliuzzano il batterio o comunque l’elemento inglobato, che viene ridotto in pezzettini, molecole che sono talmente piccole che riescono ad attraversare la vescicola, sempre grazie a dei canalini.I lisosomi servono anche al turnover, il riciclaggio delle molecole vecchie della cellula.Nel nucleo della cellula c’è il DNA, che è un molecolone enorme. Esso contiene i progetti delle proteine, ma è immobile, non può muoversi da lì, quindi i geni (segmenti di DNA) vengono copiati in mole coline dette mRNA, cioè RNA messaggero. Esso è quindi la copia di un tratto di DNA. L’mRNA può uscire dal nucleo e raggiungere i ribosomi nel citoplasma. Ogni ribosoma poi ha una sorta di tasca in cui l’RNA entra, scorrendo nella fessura e poi fa da guida per l’assemblaggio di una proteina. Seguendo la sequenza che esso indica, il ribosoma lavora e produce proteine. In particolare in questa fessura passa una sola tripletta alla volta, così il ribosoma sa ogni volta che amminoacido prendere e unire agli altri.Attenzione: gli amminoacidi che il ribosoma prende sono precedentemente passati nel mitocondrio per attaccare un gruppo fosforicoAttenzione: In ogni cellula ci sono migliaia di questi organuli.