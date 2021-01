Video appunto: Fecondazione

La fecondazione

Lo zigote fecondato inizia il processo di segmentazione, una serie di mitosi rapide, che avviene mentre questo sta percorrendo la tuba di Falloppio. Arriverà poi nella cavità uterina galleggiando ancora per qualche giorno, nutrito dalle secrezioni endometriali; proprio endometrio si sta sviluppando, e verso i 7°-9° giorno dopo la fecondazione sarà pronto ad accogliere l’embrione che a questo punto della gestazione sarà chiamato blastocisti, un ammasso di circa un centinaio di cellule che al suo interno ha una cavità, blastocene: le cellule interne si dispongono tutte ammassate a formare la massa cellulare interna, fatta di cellule staminali pluripotenti; una corona esterna andrà a formare il trofoblasto, la struttura esterna.L'endometrio è pronto e abbiamo una invasione da parte delle cellule del trofoblasto all'interno dell'endometrio, trofoblasto che formerà delle estroflessioni, strutture vascolarizzate attraverso cui ci saranno gli scambi ematici tra made ed embrione, con cui si aggancia all’utero.Conseguenza biologica di questa discontinuità della ovogenesi: con l'aumentare dell'età della donna invecchiano anche i suoi gameti e questo si concretizza in un aumento di errori nella meiosi all'aumentare dell'età della donna, errori che possono dare vita a ovociti aneuploidi, con un corredo cromosomico diverso da quello corretto di 23. Aumentano gli errori di disgiunzione delle coppie nella meiosi I. Può succedere che durante l'anafase I i due membri della coppia di omologhi migrino entrambi allo stesso polo (questa è una fase che può avvenire 40anni dopo l'inizio della meiosi) con conseguente produzione di gameti aneuploidi: se l'errore di disgiunzione avviene alla meiosi I non potremo avere gameti aploidi (certe malattie genetiche che ne derivano sono compatibili con la vita, altre no e portano a un mancato sviluppo embrionale).