Endocitosi

Mediante quest processo la cellula ingloba grosse quantità di materia, a volte anche intere cellule (in questo caso si dice “fagocitosi”). Per esempio i globuli bianchi sono in grado di fagocitare i batteri.1.Per prima cosa il globulo bianco aggancia il batterio2.La membrana si introflette, cioè si infossa verso l’interno, in corrispondenza del punto di aggancio3.L’infossatura diventa sempre più profonda e il batterio entra sempre di più4.I lembi dell’infossatura si uniscono tra loro e il batterio entra nella cellula, contenuto in una sacca fatta di membrana detta “vescicola endocitotica”.Questo processo è anch’esso selettivo, la cellula non ingloba ogni cosa le passi a tiro. Per essere inglobata una molecola deve prima essere agganciata da particolari proteine dette “recettori di membrana”, che si trovano nella membrana cellulare. Se considero un batterio esso ha una particolare forma. Le proteine della membrana che fanno da recettore per quel batterio hanno una posizione e una forma tali da incastrarsi perfettamente come pezzi di un puzzle con il batterio e agganciarlo. La forma del recettore è complementare al bersaglio dell’endocitosi. Il recettore si incastra perfettamente nelle forme del bersaglio. Una volta agganciato si induce l’infossamento della membrana e inizia l’endocitosi.