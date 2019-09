Energia della cellula (2)

Energia delle cellule:respirazione cellulare e fotosintesi

Animali: Le cellule si procurano energia attraverso la combustione, ovvero combinando delle sostanze con l’ossigeno. I composti organici sono quelle che bruciano meglio. Come abbiamo detto gli organismi viventi usano come combustibile principale il glucosio: C6H12O6 + O2 = H2O + CO2Dalla combustione del glucosio, oltre a energia, si producono acqua e anidride carbonica. Questo processo è detto respirazione cellulare e, essendo comunque una demolizione della molecola di glucosio, rientra del catabolismo.Attenzione: se avvengono delle combustioni nel nostro organismo, perché non prendiamo fuoco? Non avviene perché la respirazione è un processo “dolce”, cioè avviene gradualmente, in diversi passaggi. Questo concetto si può rendere con due esempi:es. La discesa verso il basso produce energia, perché un corpo che si triva in alto contiene più energia potenziale. Se io mi butto da una finestra questa energia viene liberata tutta insieme e in maniera tale da farmi del male, ma se invece scendo un gradino alla volta essa si libera poco alla volta e non mi provoca alcun dannoes. È come pagare una casa tutta insieme o a rateAbbiamo detto quindi che il glucosio fa da carburante per la cellula. Possiamo dire allora che la nutrizione ha due funzioni: fornire materia prima e fornire combustibile per la produzione di energia.Vegetali: I vegetali utilizzano la luce del Sole come fonte di energia. Come ? Essi sono dotati di una proteina, la clorofilla, che funziona come una specie di pannello solare.