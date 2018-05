Divisione cellulare

La divisione cellulare è un processo che origina due nuove cellule chiamate cellule chiamate cellule figlie, ciascuna delle quali contiene una parte dei materiali della cellula madre originaria.Il ciclo cellulare si svolge con modalità e tempi diversi da cellula a cellula, lo schema di base è sempre uguale.Per prima cosa la cellula cresce poi inizia il processo di divisione e il DNA si duplica. Dopo un intervallo di tempo ha inizio la fase di divisione vera e propria che implica:1) la segregazione del DNA2) la citodieresiIl processo si avvia solo in risposta a specifici segnali riproduttivi. Negli organismi unicellulari i segnali sono fattori ambientali mentre negli organismi pluricellulari la divisione viene attivata da molecole inviate da altre cellule.

I meccanismi sono diversi nei batteri, che hanno un solo cromosoma circolare, e nelle cellule eucariotiche, il cui nucleo contiene molte molecole lineari di DNA.

I procarioti si dividono per scissione binaria



La mitosi

Il processo inizia con la duplicazione del DNA, la cellula si allunga per accrescimento della membrana plasmatica e contemporaneamente inizia la segregazione. I due cromosomi, ancora informazione, si ancorano alla parte interna della membrana plasmatica in due punti diversi da quello originario e si allontano l'uno dall'altro. Nella parte finale del processo la cellula si strozza fino a dividersi in due cellule figlie aventi ciascuna una copia della molecola di DNA identica al cromosoma originarioNelle ciclo cellulare delle cellule eucariotiche(cellule vegetali e cellule animali) si trovano due fasi principali:1)interfase2)fase della mitosi (o anche detto fase M)



- L' interfase è suddivisa in tre fasi :

fase G1: principale fasi di crescita della cellula, la cellula produce ATP e sintetizza le proteine

Fase S (sintesi del DNA): preparazione alla divisione con replicazione dei cromosomi

Fase G2: seconda fase di crescita della cellula in preparazione alla divisione cellulare

Mitosi: il nucleo della cellula madre, con i suoi cromosomi duplicati si divide.

Nonostante si un processo unico e graduale il processo della mitosi può essere diviso in quattro fasi:

1) profase: i cromosomi si spiralizzano e si forma il fuso mitotico

2) metafase: i cromosomi si allineano sul piano equatoriale

3) anafase : avviene la segregazione dei cromatidi fratelli

4) telofase: si formano due nuclei figli identici

Citodieresi: il citoplasma è suddiviso tra le due cellule figlie

La meiosi

- La fase mitotica è suddivisa in due fasi:La funzione della mitosi nel corpo umano serve per sostituire le cellule somatiche danneggiato o morte e per la crescita dello sviluppo embrionale.La meiosi prende il via da una cellule diploide (cellule dotate di due copie di ciascun tipo di cromosoma) e porta alla formazione di quattro cellule aploidi (cellule che possiedono una coppia sola di ciascun cromosoma).

La meiosi prevede due divisioni cellulari per ogni cellula originaria chiamate: meiosi I e meiosi II.

Anche nella meiosi si ha una fase di sintesi del DNA i due cromatidi fratelli sono uniti in corrispondenza del centromero. Al termine della duplicazione avviene la meiosi I .

Meiosi I : avviene in quattro fasi

1) Profase I : i cromosomi si condensano e avviene il crossing-over

2)Metafase I : le coppie di omologhi si allineano sulla piastra metafasica

3)Anafase I : gli omologhi sono attirati verso le due estremità cellulari

4)Telofase I : si formano due nuclei con corredo cromosomico dimezzato

Al termine della meiosi I si ha un'interfase di durata diversa a seconda delle specie.

Anche la meiosi II è costituita da un processo diviso in 4 parti:

1) profase II: i cromosomi si condensano nuovamente

2) metafase II: i cromosomi si allineano al centro della cellula

3) anafase II : i cromatidi fratelli si separano e migrano verso poli opposti

4) telofase II: si formano i quattro nuclei aploidi