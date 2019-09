Cellula procariote - Struttura e caratteristiche

Cellula Procariote - Struttura

Membrana plasmatica

Citoplasma

Citosol

Particelle insolubili

Nucleoide

Ribosomi

pParete cellulare

(formato da carboidrati)

Capsula

(formata da polisaccaridi)

Membrane interne

Flagelli

Pili

Citoscheletro

La cellula procariotica o cellula procariote costituiscono archei e batteri. La loro struttura è assai più semplice rispetto a quella che presentano le cellule eucariotiche, in quanto, al contrario di quest'ultime, esse non possiedono compartimenti interni delimitati da membrane.Tutte le cellule procariotiche possiedono la stessa struttura di base:: membrana composta da un doppio strato fosfolipidico che le permette di mantenere costanti le caratteristiche chimico-fisiche all'interno e di controllarne il traffico di sostanze che entrano e escono dalla cellula;: materiale semifluido situato all'interno della membrana dove avvengono tutte le reazioni cellulari. Esso è composto da:: parte più fluida, fatto per lo più di acqua contenente ioni, macromolecole e macromolecole solubili;: sospese nel citosol (es. ribosomi);: zona del citoplasma contenente DNA sotto forma di una molecola circolare;: aggregati di RNA dove si svolge la sintesi proteica.A questa struttura di base se ne aggiungono altre che si sono sviluppate nel corso dell'evoluzione dei procarioti:: situata esternamente alla membrana plasmatica, ha funzione di sostegno della cellula e ne determina la forma;: ulteriore rivestimento situato attorno alla parete cellulare;: particolare membrana plasmatica tipica dei cianobatteri (batteri in grado di svolgere la fotosintesi) che ripiegandosi all'interno del citoplasma forma un insieme di membrane interne contenenti le molecole necessarie alla fotosintesi;: appendici che consentono a numerosi procarioti di spostarsi in ambiente liquido grazie a proteine in grado di contrarsi;: strutture più corte e numerose dei flagelli che consentono ai batteri di aderire tra loro o aderire alle cellule animali;: termine generale per definire diversi filamenti proteici aventi un ruolo nella divisione cellulare o nel mantenere la forma delle cellule.