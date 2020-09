Caveole: Un altro meccanismo di vescicolazione consiste nelle caveole. Le caveole sono invaginazioni della membrana plasmatica descritte come a forma di fiasca. Esistono però delle significative differenze fra le vescicole ammantate di clatrina e le caveole: innanzitutto le specie proteiche implicate sono diverse, nel primo caso è coinvolta la clatrina mentre le proteine che determinano queste invaginazioni si chiamano caveoline.Le caveoline hanno un'organizzazione diversa e del tutto indipendente dalle clatrine, anche queste però sono strutture molto conservate durante l'evoluzione. Esse sono molto più statiche rispetto alle vescicole con clatrina: è universalmente riconosciuto che le caveole possono separarsi dalla membrana dando origine a una vescicola ma possono anche non farlo e possono essere delle strutture che sono stabilmente presenti sulla superficie di membrana.Questo porta a domandarsi quale vantaggio la cellula può trarre dalla presenza delle caveole. Ci sono diverse ipotesi e una di queste è piuttosto interessante: la presenza di una sorta di sovrabbondanza di membrana può aiutare la cellula a tollerare eventuali distensioni. Infatti, se per motivi meccanici una cellula viene sottoposta a distensione (quindi ad un’energia meccanica che tenderebbe a lacerare la membrana), la presenza di caveole risulta essere come una sorta di elastico arricciato che può distendersi.