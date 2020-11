Caratteristiche dei blasti

i “-blasti” sono accomunati dalla proprietà di sintetizzare, secernere e assistere nell’assemblaggio in sede extracellulare di tutte le componenti della matrice. Le principali differenze fra i tipi cellulari derivano dalle differenze nella qualità della matrice:• laddove prevale la sostanza fondamentale amorfa avremo un tessuto caratterizzato dalla permeabilità, che facilita la diffusione di nutrienti, metaboliti, ormoni, fattori immunitari e altri segnali molecolari, con un tipo di connessione funzionale;• nei tessuti in cui è prevalente la componente fibrosa avremo a che fare con un tessuto in cui prevalgono le funzioni di sostegno, protezione, ancoraggio, contenimento e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.Si tratta di una connessione meccanica.Le cellule impegnate nella costituzione della matrice extracellulare possono completare il loro lavoro e trovarsi circondate da una matrice ben organizzata che non ha particolarmente bisogno di essere modificata. In tal caso i blasti vanno incontro a una trasformazione, avviene un cambiamento fenotipico importante: da cellule voluminose, con abbondante citoplasma e abbondanti organelli, nucleo chiaro eucromatico, diventano più piccole, con un nucleo più compatto, una minor componente citoplasmatica e una minore superficie membranosa interna. Quando avviene questa trasformazione le cellule sono considerate quiescenti, prendendo il nome di “-citi” (fibrociti, condrociti, osteociti).