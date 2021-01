Video appunto: Antibiotici e fattori R

Antibiotici e fattori R

I plasmidi hanno dimensioni inferiori a 104bp, hanno quindi tra i 2 e i 30 geni. Spesso portano informazione genetica che porta un vantaggio selettivo perché può portare resistenza ad antibiotici: in certe situazioni dunque sopravvivono solo i batteri che ne sono provvisti;I plasmidi possono arrivare arrivare anche da batteri di specie simili, non la stessa, per trasferimento orizzontale.Plasmidi naturali possono contenere vari geni codificanti per resistenza a diversi antibiotici, che danno resistenza multipla; vengono detti fattori R. Gli antibiotici sono molecole che impediscono la crescita batterica mediante meccanismi diversi agendo su:a. formazione del peptidoglicanob. la membrana plasmaticac. la sintesi proteicad. la trascrizionee. la replicazione del DNAi β-lattamici (penicillina)Pochi anni dopo l'introduzione della penicillina ci si rese conto, a causa del suo uso vastissimo, in certi casi essa non funzionava; i β-lattamici impediscono formazione del peptidoglicano dei batteri inattivando un enzima (glicopeptide transpeptidasi) coinvolto nella sintesi di tale molecola: i batteri non potranno crescere perché non potranno sintetizzare la parete batterica; certi ceppi dispongono però di plasmidi che hanno geni codificanti per la β-lattamasi, un enzima che idrolizza il legame β-lattamico dell'anello omonimo della penicillina: una volta rotto quel legame, l'antibiotico non può più agire.