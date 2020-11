Cartilagine ialina

La cartilagine ha una derivazione mesenchimale come gli altri connettivi e ne esistono 3 tipi localizzati in distretti differenti:• ialina: scheletro embrionale, superfici articolari, coste, naso, laringe, trachea, bronchi;• elastica: orecchio esterno, epiglottide;• fibrocartilagine: dischi intervertebrali, sinfisi, inserzioni di tendini e legamenti.La cartilagine ialina è la più abbondante. In questa varietà si riconosce un caratteristico equilibrio tra resistenza ed elasticità. Ad esempio: una parte importante delle vie aeree (naso, laringe, trachea, bronchi) è dotata di uno scheletro di cartilagine ialina sufficientemente rigido da impedire che le cavità collassino a causa della pressione esercitata dalle strutture circostanti (cosa che avviene nel caso dell’esofago, tranne durante la deglutizione). D’altra parte, è uno scheletro più leggero e flessibile rispetto all’equivalente struttura ossea. La particolare resistenza alla compressione è una proprietà distintiva della cartilagine ialina. Basti pensare alle superfici articolari,specialmente quelle dell’arto inferiore su cui grava una buona parte del peso corporeo, soggette a questo tipo di azione meccanica per tutta la vita. Ialino” significa simile al vetro ed effettivamente questa cartilagine a fresco ha un aspetto traslucido, lucente, biancobluastro.