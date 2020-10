Inibizione degli enzimi

Gli enzimi possono essere inibiti. Nel caso dell’inibizione irreversibile si forma un legame covalente tra enzimi e inibitore che non è più in grado di slegarsi dall’enzima.Inibizione irreversibile Per comprendere l’inibizione irreversibile si ponga l’attenzione sull’acetilcolina, una sostanza prodotta dai neuroni che nello spazio sinaptico induce varie modifiche, viene poi divisa in acetato e colina per tornare nel neurone presinaptico dove verrà ricostituita.A permettere la divisione dell’acetilcolina è l’acetilcolina esterasi che è fondamentale per interrompere la sinapsi quando necessario. Tale enzima presenta una serina essenziale. I gas nervini come il DIPF (diisopropilfluorofosfato), un analogo dell’acetilcolina, possono legarsi irreversibilmente all’acetilcolina esterasi, essendo molto simili all’acetilcolina. Inibizione reversibile competitiva Nell’inibizione competitiva substrato e inibitore si legano allo stesso sito attivo, entrano perciò in competizione: se si lega il substrato si formano i prodotti, se si lega l’inibitore no. In questo caso è quindi un determinante la concentrazione.La curva di Michealis-Menten viene traslata a destra dell’inibizione competitiva, viene quindi aumentata la km, diminuendo l’affinità tra enzima e substrato, essendo presente anche l’inibitore