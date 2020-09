Blu di toluidina: il blu di toluidina è un colorante basico, che però ha una particolare affinità per l’RNA. Vengono proposte, anche in questo caso, delle sezioni di pancreas e degli adenomeri: si nota la forte colorazione in sede basolaterale (in rosso, abbondante reticolo endoplasmatico rugoso) e la minore marcatura, invece, delle porzioni apicali delle cellule (come indicato in giallo).In aggiunta si nota un nucleo che è particolarmente chiaro, lo si vede nettamente ma come un’immagine quasi negativa, per la scarsa affinità del blu di toluidina verso il DNA. C’è naturalmente un’eccezione a questa chiarezza del nucleo che sta evidentemente nel nucleolo che è la sede di sintesi di RNA ribosomiale e, in quanto tale, si presenta fortemente marcato. Un’altra importante applicazione della tecnica del blu di toluidina riguarda lo studio del tessuto nervoso. L’immagine descrive un preparato di cervelletto e le grandi cellule sono neuroni di Purkinje (Fig. 14). Questi hanno una morfologia particolare e un ruolo funzionale molto speciale.Confrontando questa cellula con quelle che si trovano a sinistra, decisamente più piccole, con il citoplasma che in realtà non si riesce neanche a identificare e i nuclei che sono relativamente piccoli e piuttosto compatti, essa è caratterizzata da un soma molto ampio, con un citoplasma fortemente colorato, anche se la colorazione del citoplasma non è omogenea ma è piuttosto a strie o a zolle. Questo materiale, che si chiama tradizionalmente sostanza tigroide o zolle di Nissl, dallo studioso che aveva per primo applicato questa tecnica in questo tessuto, rappresenta ammassi di reticolo endoplasmatico rugoso, ovviamente quindi ricco di ribosomi e ovviamente questi, a loro volta, ricchi di RNA, motivo per cui si colorano con il blu di toluidina. Si può fare ancora caso al nucleo molto grande e piuttosto chiaro, proprio per la particolare affinità chimica del colorante, e di nuovo si può fare caso alla presenza di un importante nucleolo molto denso, molto ben delineato.