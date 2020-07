Tessuto muscolare, apparato muscolare e contrazione muscolare

Tessuto muscolare

Apparato muscolare

Contrazione muscolare

Il tessuto muscolare garantisce il movimento e può essere: • striato, il quale è responsabile dei movimento volontari. Le fibre muscolari di questo tessuto si dividono poi in bianche se sono a contrazione veloce e se prediligono la glicolisi per la formazione di ATP e in rosse se sono a contrazione lenta e se sono ricche di mioglobina che rilascia ossigeno per la respirazione cellulare.• liscio, il quale è responsabile dei movimento involontari e che riveste la parete degli organi cavi, i vasi sanguigni e i dotti escretori. In quello liscio, a differenza che in quello striato, le fibrocellule presentano un solo nucleo centrale;• cardiaco, il quale costituisce la parete del cuore ed è striato, ma involontario.I muscoli di dividono in:• flessori ed estensori;• adduttori e abduttori;• pronatori e supinatori;• rotatori interni ed esterni;• agonisti e antagonisti.La contrazione del sarcomero (l’unità contrattile del tessuto muscolare striato) avviene per scorrimento dei filamenti sottili sui filamenti spessi in direzione del centro del sarcomero: entrambi i tipi di filamento mantengono inalterata la loro lunghezza, ma la lunghezza del sarcomero nel suo insieme diminuisce. In particolare quando gli ionicalcio si legano alla troponina, vengono esposti i siti dell’actina in grado di legare alla miosina. Finchè i siti di legame e l’ATP sono disponibili, i cicli d’interazione tra actina e miosina continuano e i filamenti scorrono l’uno sull’altro. Per lo più la contrazione è dovuta a un impulso che giunge al muscolo attraverso le fibre nervose motrici in corrispondenza della giunzione neuromuscolare o placca motrice.