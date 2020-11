Tessuto connettivo denso irregolare

Non tutti i connettivi densi sono regolari: esiste, infatti, il connettivo compatto irregolare, caratterizzato dalla presenza di grossi fasci di fibre collagene di orientamento non uniforme. Il preparato è di derma, il connettivo sottostante l’epidermide, si vedono i fasci di fibre collagene chiaramente orientati in modo diverso gli uni dagli altri.Sono visibili, infatti,fasci sezionati longitudinalmente rispetto all’andamento e altri invece sezionati quasi esattamente trasversalmente. Questo tipo di organizzazione è tipico dei tessuti connettivi incaricati di avvolgere e contenere strutture tridimensionali di forma complessa; questi tessuti offrono protezione meccanica laddove le sollecitazioni possono provenire da qualsiasi direzione dello spazio. Molto diverso è invece il ruolo funzionale che ha per esempio un tendine, in cui la sollecitazione meccanica è applicata lungo una singola direzione che corrisponde a quella di trazione del muscolo sull’osso. Gli alveoli sono circondati da una delicata trama di fibre elastiche il cui ruolo è facile da intuire: durante l'inspirazione gli alveoli si dilatano sotto la spinta dei muscoli respiratori e le fibre elastiche si distendono con essi, mentre con l'espirazione le fibre cedono l'energia elastica accumulata favorendo lo svuotamento dell’alveolo. Le fibre elastiche, dal caratteristico colore viola, sono molto presenti anche nella aorta. Durante la sistole hanno un aspetto ondulato, essendo a riposo, come nell’immagina qui di fianco.