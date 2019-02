I tessuti connettivi lassi sono più molli e hanno più cellule e meno fibre di tutti gli altri tessuti connettivi tranne il sangue.

1. Il tessuto fibrillare lasso (o areolare), il tipo di connettivo a più ampia distribuzione nell'organismo, è un tessuto molle, flessibile, simile a una ragnatela, che sostiene e protegge gli organi che avvolge . Funziona da tessuto «da imballaggio» universale c da tessuto di collegamento (quasi una «colla»), poiché contribuisce a mantenere gli organi interni uniti e nella posizione appropriata. Sotto tutte le mucose si trova un sottile strato molle di connettivo fibrillare lasso, la lamina propria. La sua matrice fluida contiene tutti i tipi di fibre, disposte a formare una rete a maglie larghe. Infatti, quando la si osserva al microscopio, la maggior parte della matrice si presenta come spazi vuoti (areole, da cui il nome). Per la sua natura lassa e fluida, il connettivo fibrillare lasso funziona da riserva di acqua e sali per i tessuti circostanti, e sostanzialmente tutte le cellule dell’organismo ricevono le sostanze nutritizie e liberano i prodotti di rifiuto attraverso questo «fluido tessutale». In caso di infiammazione il connettivo lasso della regione interessata assorbe i liquidi in eccesso come una spugna e la regione si rigonfia: tale condizione è l’edema. Molti tipi di fagociti migrano attraverso questo connettivo, inglobando e distruggendo batteri, cellule morte e altri detriti.



2.Il tessuto adiposo, comunemente detto grasso, è fondamentalmente un tessuto connettivo lasso in cui predominano le cellule adipose. Una goccia lipidica chiara occupa la maggior parte del volume della cellula adiposa e ne schiaccia il nucleo, spostandolo di lato. Il tessuto adiposo forma il cuscinetto sottocutaneo, dove svolge funzioni di isolamento e protezione dalle eccessive variazioni di temperatura e dai traumi. Inoltre il tessuto adiposo protegge alcuni singoli organi: i reni sono circondati da una capsula adiposa, e sul tessuto adiposo poggiano i bulbi oculari nelle cavità orbitarie. Nell’organismo si trova anche tessuto adiposo di «deposito», per esempio sui fianchi e nelle mammelle, dove il grasso si accumula come riserva energetica da utilizzare in caso di necessità.3. Il tessuto connettivo reticolare è costituito da una trama delicata di fibre reticolari intrecciate tra loro e associate a cellule reticolari che sono simili ai fibroblasti . Il tessuto reticolare è limitato a certe sedi: forma lo stroma, impalcatura interna, di sostegno per molte cellule libere del sangue (in larga misura linfociti) negli organi linfoidi, come linfonodi e milza, e nel midollo osseo