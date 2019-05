Teoria del linguaggio umano

Teoria del linguaggio orale

Problema con la parte orale del linguaggio, ciò che è parlato non si può registrare. Con il linguaggio umano non possiamo sapere chi fu il primo a parlare. Gli antropologi credono che la specie umana sia esista per 5 o 6 milioni di anni. La prima attestazione scritta si trova intorno all'anno 4000 a.c. E quindi c'è lungo periodo in cui non vi è attestazione, quindi non si possono sapere quante lingue esistevano. Alcuni ritengono che un certo tipo di lingua si sia sviluppata 5000 anni fa ma non abbiamo prove dirette. Data la mancanza di prove ci sono molte ipotesi che sono state proposte per spiegare la natura del linguaggio umano. Se analizziamo le religioni del mondo, tutte hanno ipotesi sul linguaggio umano. Alcuni religioni dicono che ci sia un dio che ha dato linguaggio all'uomo. Ci sono altre teorie sulla natura del linguaggio umano. Il problema con queste teorie è che non offrono una spiegazione scientifica. Non si può spiegare che dio ha dato il linguaggio agli uomini. Se vogliamo guardare altri sistemi di comunicazione come nel regno animale, si può osservare che il linguaggio umano è il più sofisticato mezzo di trasmissione delle informazioni. Teorie dicono che questa differenza è data dalla nostra struttura anatomia. Teoria "origine dell'adattazione genetica" dice che prima bisogna esaminare le caratteristiche fisiche che sarebbero in grado di supportare la produzione del discorso. Idea che è seguita dalla ricerca moderna sul linguaggio osserva che gli antenati hanno effettuato una transizione significativa ad una postura eretta, su due piedi. Numerosi ricercatori dicono che questo aspetto ha permesso lo sviluppo del linguaggio. Vi sono caratteristiche fisiche utili per il linguaggio. I nostri organi di discorso come laringe, faringe, labbra sono utili non solo come funzione di sopravvivenza ma sono altamente specializzati per il linguaggio, quindi i nostri organi ci permettono di produrre suoni prima di tutto. Denti umani sono in posizione verticale, non inclinati verso l'esterno come le scimmie, sono uguali in altezza e sono utili per produrre i suoni. Essere umani hanno capacità del linguaggio perché la loro anatomia lo permette. Le labbra umane hanno più interlacciamento di muscoli che favorisce la produzione di suoni, è più piccola, si può aprire e chiudere rapidamente. Queste adattati oziose permettono articolazione dei suoni. Teoria moderna del linguaggio afferma che c'è una connessione la struttura anatomica degli essere umani e la capacità del linguaggio. Date queste proprietà l'idea di alcune teorie e che la capacità del linguaggio è innata negli umani e non è legata a una lingua specifica. Essere umani nascono con capacità del linguaggio, ed è geneticamente cablata negli essere umani.