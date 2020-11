Struttura anatomica del midollo spinale

Le due metà in cui può essere suddiviso il midollo spinale sono in comunicazione tra loro: gli assoni transitano da una metà all'altra tramite la commessura bianca anteriore e la commessura bianca posteriore, i due corni anteriori e posteriori comunicano tramite la commessura grigia anteriore e la commessura grigia posteriore.Dal mielomero T1 a L2, vi è anche un corno laterale, in cui è contenuto il corpo del neurone simpatico pre-gangliare.A livello del midollo spinale vi sono quattro solchi: mediano anteriore, mediano posteriore, antero-laterale (dal quale emergono le radici anteriori dei nervi spinali) e postero-laterale (dal quale emergono le radici posteriori).Il midollo spinale termina a L2: esso non è libero di muoversi dentro il canale vertebrale, ma è mantenuto in sede dal filum terminale. Questo può essere suddiviso in due porzioni: il filo terminale interno (o intra-durale), avvolto dai nervi che costituiscono la cauda equina; il filo terminale esterno (o extra-durale.Del midollo spinale fanno anche parte le meningi spinali, le quali si distinguono in dura madre, aracnoide e pia madre. Da questa dipendono i ligamenti denticolati che fissano il midollo spinale: si portano verso l’esterno dai cordoni laterali all’aracnoide, a sua volta fissata alla dura madre.