Striscio di midollo

Nonostante la progressiva riduzione dal punto di vista volumetrico, il midollo emopoietico mantiene per tutta la vita la proprietà di provvedere al ricambio di cellule che, per loro natura, hanno una sopravvivenza limitata. La rapidità di produzione dei diversi tipi cellulari è sottoposta a regolazione in base alle circostanze.