Selezione naturale, isolamento riproduttivo e funghi

Isolamento riproduttivo

Selezione naturale

Archea

Due specie imparentate possono convivere senza che si verifichi flusso genetico a causa di diversi tipi di barriere: • barriere pre-zigotiche, date da:• isolamento ambientale tra individui che occupano habitat diversi;• isolamento temporale se i periodi riproduttivi non coincidono;• isolamento meccanico per differenze di dimensioni o morfologia;• isolamento comportamentale nel caso in cui certi partner non vengano accettati;• barriere post-zigotiche, date da:• riduzione della vitalità dello zigote;• riduzione della vitalità dell’adulto;• sterilità degli ibridi.N.B.: gli organismi appartenenti alla stessa categoria hanno un antenato in comune.• selezione stabilizzante: favorisce valori intermedi riducendo la variabilità di un carattere; • selezione direzionale che favorisce i valori che si discostano dalla media in una sola direzione (può generare una tendenza evolutiva); • selezione divergente: favorisce valori esterni in entrambe le direzioni (aumenta la variabilità).Gli archea possono essere:• metanogeni se sono anaerobi obbligati e producono metano da CO2;• alofili estremi se vivono in ambienti ricchi di sale.Funghi: La riproduzione dei funghi è legata alla disponibilità nutritiva: il tasso di produzione di spore aumenta con la riduzione delle risorse alimentari. I funghi possono inoltre riprodursi per via asessuata o per via sessuata.N.B.: i licheni sono una simbiosi tra un fungo e un microrganismo fotosintetico.