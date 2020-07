Pelle e scheletro

Pelle

Scheletro

La cute è il rivestimento esterno del corpo ed è costituita da due strati:• l’epidermide costituisce lo strato più superficiale ed è costituita da epitelio pavimentoso pluristratificato;• il derma è invece formato da connettivo denso e presenta vasi sanguigni e terminazioni nervose. Per lo più sono qui presenti le ghiandole sudoripare, i follicoli piliferi e le ghiandole sebacee.Al di sotto della cute vi un tessuto connettivo lasso e adiposo con funzione isolante.Lo scheletro è costituito da 206 ossa+32 denti. Può essere diviso in:• assile (cranio, colonna vertebrale e coste);• appendicolare (cintura scapolare e pelvica, ossa delle braccia, delle gambe, delle mani e dei piedi). Le ossa si distinguono poi in ossa lunghe, corte, piatte, irregolari, come le vertebre, e sesamoidi, come la rotula. N.B:• l’osso ioide serve a tenere aperta la laringe;• le prime 7 paia di costole si articolano direttamente con lo sterno, le 3 successive si uniscono alla cartilagine della costola soprastante; invece le ultime due paia non sono unite allo sterno e sono dette fluttuanti;• la colonna vertebrale è costituita da 24 vertebre: 7 cervicali, 12 dorsali, 5 lombari e 2 sacrali/coccigee). Le prime due vertebre si chiamano atlante ed epistrofeo.