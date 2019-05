Parti del sistema nervoso

Le parti che compongono il sistema nervoso sono: il midollo spinale, l'arco riflesso, il romboencefalo, il mesencefalo, proncefalo e gli emisferi cerebrali.Il midollo spinale ha due funzioni, la prima è di fungere da via di comunicazione, la seconda è di riceve informazioni e trasmette informazioni, dalla periferia al cervello e anche il contrario dal cervello alla periferia. L'Arco rifesso è una connessione molto rapita che davanti ad uno stimolo che potrebbe condurmi a conseguenze sgradevoli, prende una scorciatoia portandomi ad una risposta immediata agli stimoli esterni potenzialmente pericolosi. Il Romboencefalo contiene il bulbo, controlla le nostre funzioni vitali, e svolge la funzione di ponte, passaggio che mette in contatto il resto del sistema nervoso con il cervelletto, è implicato nella coordinazione motoria, ed entra in gioco nei processi di apprendimento motorio.Il mesencefalo insieme al romboencefalo costituisce il tronco dell'encefalo, contiene il collegamento reticolare, una struttura che regola i nostri livelli di attivazione.Il proencefalo è costituito da strutture importanti come il talamo, che riceve le informazioni e poi le invia a quelle strutture specifiche che le devono elaborare.Negli emisferi cerebrali, ha sede il funzionamento mentale e le funzioni cognitive. Gli emisferi cerebrali sono importanti non solo per funzioni che riguardano il sistema nervoso ma anche altre attività mentali.