Movimento e motoneuroni

I motoneuroni come principali centri nervosi responsabili del movimento

I motoneuroni sono, assieme ai circuiti neurali situati nel midollo spinale e nel tronco encefalico, i centri nervosi responsabili del movimento.I corpi cellulari dei motoneuroni si trovano nel tronco encefalico o nella corteccia cerebrale.Gli assoni dei motoneuroni formano sinapsi principalmente con gli interneuroni.Dobbiamo sottolineare che le vie che vanno dalla corteccia agli interneuroni sono fondamentali per l’avvio di movimenti volontari e per le sequenze spazio temporali dei movimenti complessi.A tal proposito, distinguiamo due vie neurali, in particolare:- Le vie che partono dalle aree corticali del lobo frontale – in particolare la corteccia motoria primaria (area quattro) e la corteccia premotoria (area sei) – sono aree cerebrali fondamentali per la pianificazione motoria. Inoltre, sono fondamentali per iniziare e dirigere le sequenze temporali dei movimenti volontari di testa, tronco e arti.- I motoneuroni superiori del tronco encefalico, invece, sono fondamentali per il controllo della postura e per la direzionalità del movimento. Infatti, i motoneuroni regolano il tono muscolare e l’orientamento degli occhi, della testa e del corpo in relazione alle informazioni sensoriali.