Immunità aspecifica

Immunità specifica

Le risposte immunitarie aspecifiche

Le citochine

Il sistema del complemento

Fagocitosi da parte di cellule specializzate

La risposta infiammatoria

I mastociti

Il sistema immunitario è il nostro sistema di difesa interno che protegge l’organismo da agenti patogeni (virus, batteri, funghi). Il suo compito è quello di riconoscere i patogeni e produrre risposte mirate per la loro eliminazione.Esistono due tipi di risposte immunitarie: aspecifiche e specifiche.Le risposte immunitarie aspecifiche (o immunità innata) forniscono una protezione generale e immediata contro patogeni, parassiti, tossine e cellule cancerose.Le risposte immunitarie specifiche (o immunità acquisita) sono dirette contro specifici antigeni. Una caratteristica importante delle risposte immunitarie specifiche è la memoria immunologica, ovvero la capacità di rispondere più efficacemente a un successivo ingresso di molecole estranee “già incontrate”.Barriere fisiche e chimiche (ad esempio la pelle e o le mucose che rivestono intestino, vie respiratorie, urinarie ecc.). La pelle infatti ha un pH di 5,2 quindi è leggermente acida per difendersi dagli agenti patogeni.Produzione di molecole solubili (Citochine e complemento). Queste hanno le funzioni più disparate. Un esempio di citochine sono gli interferoni, il TNF, le chemochine.Fagocitosi da parte di cellule specializzate (Fagociti)L’attivazione di queste molecole induce all’infiammazione.Sono molecole di segnalazione.Interferoni= inibiscono la replicazione virale, attivano le cellule NK e i macrofagiInterleuchine= intervengono sia nell’immunità innata che in quella acquisitaFattori di necrosi tumorale= attivano le cellule immunitarie ad iniziare una risposta infiammatoria“Complementa” l’azione di altri meccanismi di difesa.Consiste in un sistema di 9 proteine implicate in una serie di reazioni che vanno a potenziare la risposta infiammatoria.Neutrofili e macrofagi= i neutrofili sono i globuli bianchi più comuni e i macrofagi sono i principali fagociti del corpo. Essi inglobano microorganismi e materiali estranei.Cellule natural killer= sono grossi linfociti granulari che si originano nel midollo osseo. Intervengono contro le cellule tumorali e le cellule infettate da virus.La risposta infiammatoria è la reazione del corpo all’invasione di patogeni. Prevede tre processi: vasodilatazione, aumento della permeabilità capillare, aumento della fagocitosi.Nel citoplasma sono presenti numerosissimi granuli circondati da membrana, i quali si colorano con i coloranti basici che li fa apparire rosso-porpora. Questi granuli sono spesso così stipati da mascherare il nucleo. Nel citoplasma sono anche presenti delle gocce lipidiche. La membrana plasmatica si invagina in numerose e sottili espansioni, e contiene i recettori per la porzione Fc delle IgE, le quali dopo una prima esposizione all'antigene rimangono sulla superficie dei mastociti. I granuli, del diametro di 0,3-0,8 µm, appaiono al microscopio elettronico a trasmissione come vescicole delimitate da membrana, contengono materiale destinato alla secrezione, in particolare istamina ed eparina. I corpi lipidici contengono riserve di acido arachidonico, tramite il quale vengono prodotti rapidamente i leucotrieni quando i mastociti vengono attivati.