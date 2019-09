Follicolo pilifero

Annessi cutanei

1. Peli: derivano da un processo dicorneificazione (come nell’epidermide) e sono costituiti da:-Radice pilifera o del pelo, che va da un bulbo fino al punto in cui si ha l’organizzazione definitiva e completa del pelo;-Fusto, ossia la parte che si estende dal punto in cui la configurazione del pelo è completa fino al margine libero;In particolare si hanno:-Matrice del pelo, in cui vi sono cellule staminali in grado di differenziarsi e che poi formeranno il fusto;-Cuticola, lo strato più superficiale del pelo che può essere paragonato allo strato corneificato dell’epidermide ed è quindi costituito da una cheratina dura.La parte centrale è definita struttura midollare.Successivamente si trova la regione corticale, in cui le cellule sono più abbondanti.Vi è infine la cuticola, che riveste il pelo. Vi sono inoltre delle strutture esterne che non sono insite del pelo stesso e che formano 2 guaine connettivali, separate da una membrana. Hanno funzione di protezione e vengono perse quando il pelo fuoriesce dalla cute.La porzione più profonda è caratterizzata dallo strato di Henle: un unico strato di cellule aderenti alla guaina esterna;lo strato di Huxley: 1-3 strati di cellule corneificate;la cuticola della guaina interna: formata da squame cheratinizzate.