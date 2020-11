Elementi maturi

Elementi maturi: sono le cellule che attraversano l’endotelio, attraversando il midollo, per entrare in circolo. L’evoluzione di molte cellule ematiche, in realtà, non termina qui e in particolare la storia naturale di alcuni globuli bianchi è molto più complessa. Si parte da una cellula staminale (emocitoblasto) da cui hanno origine i due ramiprincipali: linea mieloide e linea linfoide, ciascuna con il proprio progenitore.Il diagramma salta diversi passaggi per arrivare a mostrare il risultato finale: dalla linea mieloide otteniamo piastrine, globuli rossi, mastociti del tessuto connettivo, granulociti (basofili, neutrofili ed eosinofili), monociti (da cui hanno origine i macrofagi); dalla linea linfoide otteniamo le diverse classi di linfociti.Un aspetto peculiare dell’intero processo riguarda le piastrine: queste, infatti, non sono realmente cellule, ma piuttosto sono frammenti di citoplasmarilasciati per gemmazione dal megacariocito, una grande cellula midollare che non entra in circolo. . Questa cellula è ben visibile nei preparati di midollo si distingue dalle cellule circostanti grazie a due principali caratteristiche:• dimensioni notevoli;• nucleo di forma irregolare, talvolta plurilobato.Queste caratteristiche sono dovute al processo di endomitosi a cuivanno incontro i precursori del megacariocito. La cromatina si duplica, ma il processo non è seguito da citodieresi e quindi le cellule finiscono con l’essere poliploidi. I megacariociti sono addossati a endotelio di sinusoidi ematici, attraverso cui fanno penetrare prolungamenti citoplasmatici, alle estremità di questi prolungamenti gemmano le singole piastrine.