Connettivo reticolare

Una variante di tessuto connettivo propriamente detto è il tessuto reticolare che è caratterizzato da fibre collagene di un tipo un po' particolare. Anziché essere organizzato in fasci, questo collagene tende a organizzarsi in una forma di rete tridimensionale con dei brevi segmenti che si legano gli uni agli altri in punti di giunzione.