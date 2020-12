Citoscheletro del neurone

Il citoscheletro è una componente fondamentale di tutte le cellule, ma è così prominente e importante nel neurone che tale cellula ha rappresentato un modello di riferimento per la ricerca nel campo.I microtuboli hanno un ruolo primario nei meccanismi di traffico intracellulare, sono anche detti neurotuboli e hanno un diametro di 25nm; inoltre contribuiscono al mantenimento delle relazioni spaziali tra organelli e, come anticipato, servono a da supporto strutturale per il movimento delle proteine motrici specializzate nel trasporto di cargo intracellulari.Nell’assone i microtuboli sono orientati con estremità positiva che si estende verso la periferia e l’estremità negativa verso il soma. Nei dendriti, invece, i microtuboli hanno un orientamento misto.Per quanto riguarda i filamenti intermedi o neurofilamenti garantiscono una maggiore stabilità rispetto al dinamismo dei microfilamenti e die microtubuli. Formano fitti intrecci a livello del soma e fasci tendenzialmente paralleli nei dendriti e negli assoni, dove sono 3-10 volte più numerosi dei microtubuli. Lungo i neurofilamenti si osservano brevi ponti trasversali che prendono contatto con filamenti e microtubuli vicini, formando un’impalcatura tridimensionale in cui le distanze tra filamenti paralleli sono mantenute costanti. Sono implicati nel determinare il calibro dell’assone.