Apparato circolatorio (20)

Apparato circolatorio

Il cuore

È l’ insieme degli organi che permettono la circolazione del sangue nel nostro corpo per rifornire le cellule di sostanze nutrienti e di ossigeno e contemporaneamente provvede a raccogliere le sostanze di rifiuto che devono essere eliminate.E’ formato : dal sangue, dal cuore e dai vasi sanguigni.Il sangue.Nel corpo di una persona adulta, circolano da 5 – 6 litri di sangue.Il sangue è un tessuto liquido formato dal plasma.All’ interno del plasma ci sono cellule di vario tipo: i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine.- Il plasma forma circa la metà del sangue, ed è formato da acqua e sostanze nutritive ricavate dagli alimenti attraverso la digestione. Il plasma è di color giallastro , il colore rosso del sangue è dovuto ai globuli rossi.- I globuli rossi sono ricchi di ferro e hanno il compito di trasportare l’ ossigeno e riportare l’ anidride carbonica prodotta dalle cellule come sostanza di rifiuto.- globuli bianchi, hanno il compito di difenderci dalle infezioni: appena riconoscono un batterio estraneo, il globulo bianco lo circonda, fino ad assorbirlo e distruggerlo.- Le piastrine hanno il compito di far coagulare il sangue quando un vaso sanguigno si rompe a causa di una ferita o di un taglio.Il cuore è un muscolo involontario, si trova nel torace, tra i due polmoni. E’ diviso in due parti separate e non comunicanti : la parte destra e la parte sinistra. Ogni parte è a sua volta divisa in due cavità che comunicano attraverso delle cavità superiori , gli atri , e quelle inferiori, i ventricoli.I vasi sanguigni.I vasi sanguigni sono le arterie , le vene e i capillari.• Le arterie sono i canali che partono dal cuore e vanno verso la periferia del corpo, hanno delle pareti robuste ma elastiche. Si trovano generalmente in profondità, vicino alle ossa. L’ arteria principale nel nostro organismo è l’ aorta.• Le vene sono canali che vanno dalla periferia del nostro corpo e ritornano verso il cuore. Le vene principali sono le vene cave che arrivano nell’ atrio destro che provengono dalla parte superiore e inferiore del corpo.• I capillari sono vasi piccolissimi come un capello e con le pareti sottilissimi, qui avviene lo scambio di sostanze dai tessuti e al sangue e viceversa.La doppia circolazioneIl sangue può essere ricco di ossigeno o di anidride carbonica, per questo motivo questi due tipi di sangue non si devono mescolare. Perciò il cuore è suddiviso in due parti e il sangue compie due percorsi . Per questo si parla di doppia circolazione.• Nella grande circolazione, il sangue ricco di ossigeno va verso tutte le cellule del corpo, alle quali cede l’ ossigeno e riceve anidride carbonica di scarto, poi ritorna al cuore.• Nella piccola circolazione il sangue povero di ossigeno e pieno di anidride carbonica , raggiunge i polmoni si libera dell’ anidride carbonica e fa rifornimento di ossigeno e poi procede il suo viaggio verso il cuore.Per compiere entrambe le circolazioni, ciascuna particella di sangue impiega circa un minuto.