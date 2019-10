Prove di durezza dei materiali

Durezza dei materiali

Prova Brinell HB

Prova durezza Vickers

Prova di durezza Rockwell

Si intende la durezza che un materiale oppone alla penetrazione di un corpo duro, di forme e dimensioni stabilite detto “penetratore”.Le macchine per la prova di durezza sono detti DUROMETRI.Penetratore a sfera diametro 10mml'impronta sarà una calotta sferica di diametro 10mmil penetratore è una sfera in carburo, applica un carico al penetratore che produce un impronta: una calotta sferica di diametro d e profondità b. Definisco Durezza Brinell HB il quoziente trar il carico e la superficie dell' impronta.Spessore minimo dell'oggetto = 8 volte la profondità dell'impronta.E' una prova molto utilizzata è un evoluzione della Brinell, ha un penetratore in diamante, lascia un' impronta piccolissima e può essere utilizzata in pezzi piccolissimi. Il penetratore è a forma di piramide a base quadrata con angolo al vertice di 136°, definiamo questa prova Vickers il rapporto tra la forza applicata al penetratore e l'impronta che si produce.Le norme prevedono un carico F=49:980 Nfasi della prova:1) avvicinamento del penetratore al pezzo2) carico applicato per 15s3) allontanamento del penetratore4) misurazione della diagonale5) calcolo della durezza HV1) Penetratore a cono HRC2) Penetratore a sfera HRBIl penetratore a cono viene usato per i materiali più duri HB>=200 corrisponde a HRC>20, il materiale è diamante angolo di 120°sequenza:1) contatto punta materiale2) applico un precarico di 98N (10kg)3) applico il carico F=140kg per T=30s4) tolgo il carico lasciando il precaricola durezza corrispondente è proporzionata alla deformazione plastica misurata in cinquantesimi di mm