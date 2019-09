Ghise - Tipologie e aggregati

Ghise

Cos’è la ghisa?

La ghisa è una lega ferro – carbonio con C presente dal 2,5 al 5 %. Sono sempre presenti anche: Silicio e Manganese.- Possono essere presenti elementi di lega: Nickel, cromo, molibdeno, rame, (zolfo e fosforo che sono inquinanti).- La ghisa ha maggiore fusibilità dell’acciaio, è più colabile, meno saldabile, resiste di più alla corrosione, non è adatta a deformazione a caldo tantomeno a freddo perché è un materiale fragile.• Ghise bianche: Il carbonio è presente in forma combinata. Il ferro e il carbonio formano un composto detto cementite, poi diventa carburo del ferro che è duro e fragile. La ghisa bianca ha HRC maggiore uguale a 50.• Ghisa grigia: Il carbonio è presente sotto forma di aggregati: lamelle o sferette.Altri elementi di lega sono: silicio, manganese che aumentano le caratteristiche della ghisa.Silicio: Favorisce la formazione della grafite, aiuta la dissociazione della cementite in ferro e carbonioManganese: Stabilizza la cementite e neutralizza lo zolfo.- inquinanti:Fosforo: Diminuisce la resistenza meccanica, produce composti duri, aumenta la fluidità per la fusione.Zolfo: Rende più duro e fragile il materiale, cala la fluidità, produce delle soffiature.Tipologie di ghise1. Ghisa greggia: ottenuta dalla dissociazione del Fe e destinata ad altre trasformazioni.2. Ghise grigie: matrice ferrosa interrotta da lamelle di grafite che fungono da intagli.3. Ghise speciali: non vengono ottenute aggiungendo elementi speciali, ma facendo attenzione al processo fusorio.4. Ghise sferoidali: con l’aggiunta di nichel e magnesio è possibile aggregare la grafite sotto forma di sferoidi e sfere.5. Ghise austenitiche: Si ottiene aggiungendo nichel e cromo.6. Ghise bianche: % di C e Si basse, e velocità di raffreddamento elevate.7. Ghise malleabili: Ghise bianche sotto poste a trattamenti termici opportuni. Trasformano la cementite in componenti meno duri.