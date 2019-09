Vulcani - Forma e attività

Vulcani

Struttura del vulcano

Forma del vulcano e attività

L’attività dei vulcani è importante anche per valutare le rocce. Le rocce ignee infatti, che si dividono in intrusive e effusive, si originano dall’attività vulcanica. Sono rocce legate all’attività vulcanica, che si distinguono a seconda che la cristallizzazione avvenga all’interno del camino (intrusive) o all’esterno (effusive).1. Bacino o camera magmatica: è l’area più profonda, può essere più o meno ampia e al suo interno si raccoglie il materiale fuso, che si trova in questo stato a causa delle altissime temperature.2. Camino vulcanico: il bacino è collegato al camino, cioè la parte che risale in superficie. Può essere un unico condotto, oppure può essere ramificato e dotato di alcune aperture più piccole, dette camini avventizi.3. Cratere o bocca: è la parte alta, dove termina il camino fuoriesce il materiale fusoLa forma del vulcano è quella di un tronco di cono. Osservando la sua struttura esterna possiamo conoscere anche il tipo di attività del vulcano:-basso e con base ampia (+ largo che alto):colate di natura basica. Il materiale fuso che fuoriesce dal vulcano ha composizione basica. La lava fuoriesce e si solidifica lentamente (attività effusiva), perciò il vulcano si può espandere in larghezza. In alcuni casi, quando sono particolarmente estesi e piatti, vengono detti a scudo.-alto e stretto: colate di natura acida. la lava, di natura acida, solidifica in fretta e il vulcano cresce verso l’alto. Abbiamo in questi casi un’attività esplosivaIl termine generico è eruzione, ma si deve distinguere poi tra eruzione effusiva e esplosiva. In alcuni casi c’è anche quella mista.A volte è il movimento di una faglia che da origine a un’eruzione, altre volte è il contrario: l’eruzione causa fenomeni sismici. I fenomeni sismici e vulcanici sono comunque molto legati: le aree vulcaniche sono anche aree sismiche. Spesso questi movimenti, che sprigionano una quantità di energia non controllabile causano anche degli tsunami (es. Area del Pacifico).