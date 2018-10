Rocce organogene silicee, chimiche ed evaporitiche

Le rocce organogene silicee sono accumuli di gusci costituiti dae non calcite che portano alla formazione di queste rocce. La più diffusa e la selce formata dache si presenta in strati regolari di modesto spessore o in masse calcareI depositi organici si suddividono a loro volta inI carboni fossili sono rocce organogene che derivano dalladi grandi masse di vegetali che acquistano carbonio e perdono altre sostanze vegetali.Gli idrocarburi sono miscele di carbonio e idrogeno a cui si aggiungono composti ossigenati, fosfati e azotati.Si trovano allo stato solido liquido o gassoso e derivano dalla posizione di sostanze organiche depositate su fondali marini a opera di batteri anaerobiciLe rocce chimiche comprendono le rocce che si formano a seguito dei fenomeni chimici.Il più evidente tra questi è lache scioglie i composti chimici su fondali marini e lacustri e quando questi sali disciolti raggiungono la saturazione precipitano formandoo evaporiti.Altro processo è ladi rocce preesistenti che origina rocce residualiQuando un bacino marino evapora sul fondo si depositano i sali contenuti nell'acqua. Precipitano in ordine inverso rispetto alla loro solubilità per esempio rispettivamente precipita calcite, dolomite, gesso, vite, salgemma, silvite e carnallite.Questi sali possono formarsi anche per l'evaporazione di torrenti che scorrono nei bacini desertici.Questo gruppo comprende anche icome calcari e dolomie che non si originano a partire da sostanze organiche ma per precipitazione delle acque del mare.Gli evaporiti possono originarsi anche in ambienti continentali quando i sali delle sorgenti o dei fiumi arrivano allaper aumento di temperatura e abbassamento di pressione. Con questa modalità si originano travertini e alabastri spesso di colore diverso a causa della presenza di ossido di ferro e anche di stalattiti e stalagmiti.Alcuni evaporiti composti da silice possono formarsi anche per precipitazione chimica di silice in prossimità di sorgenti termali vulcaniche come geyser o opale. La silice può ancora formarsi da legno degli alberi sepolti sostituendo molecola per molecola la struttura.