Isostasia

La dinamica della Terra è quella che sperimentiamo ad esempio quando c’è un terremoto. La tettonica a zolle è il modello più noto ma ci sono altri modelli, precedenti, che hanno permesso con il tempo di formulare il modello generale della tettonica a placche, che tutt'ora è accettato. Uno di questi è l’isostasia, un insieme di fenomeni legati all’innalzamento e all’abbassamento della crosta terrestre che cerca di equilibrarsi a causa della spinta data dal mantello. Il termine isostasia viene inventato da Clarence Dutton nel IX secolo. In certi punti si appesantisce e in certi si alleggerisce. Ad esempio quando si depositano dei sedimenti in una zona, questa tenderà ad abbassarsi. Al contrario quando un ghiacciaio si scioglie la zona si alleggerisce e tende a sollevarsi. Il fenomeno fisico a cui ciò è legato è la spinta di Archimede . Esempi di isostasia si hanno quando ad esempio antichi resti di civiltà del passato si trovano sotto il livello del mare. Le peschiere romane di Ancona, ad esempio, si trovano a circa 1,40 m sotto il livello del mare. La media di abbassamento delle zone mediterranee è proprio 1,40 m. Questo abbassamento si pensa che non sia dovuto all’ acqua che è aumentata ma dall’effetto dell’aumento di peso nella zona mediterranea. Sul fondo dell’Adriatico ci sono resti della Pianura Padana che prima si estendeva fino alla Croazia e il Po sfociava a Pescara.