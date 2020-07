Introduzione ai minerali

I minerali

Le rocce sono i materiali che costituiscono la crosta terrestre, l’involucro più esterno del pianeta. Per poter classificare i tipi di rocce bisogna prima conoscere gli elementi chele costituiscono, iI minerali sono sostanze solide, naturali, che hanno una composizione chimica ben definita, cioè esprimibile per mezzo di una formula chimica.Gli atomi che costituiscono i minerali sono quasi sempre disposti secondo un reticolo cristallino: una struttura regolare che si ripete nelle tre dimensioni. Esistono molti tipi di reticoli cristallini, a seconda delle dimensioni degli atomi che compongono il reticolo e del tipo di legame che li unisce. La forma esterna di un cristallo è detta abito cristallino.I minerali si possono riconoscere anche in base ad alcune proprietà fisiche caratteristiche.1. Il, che può essere utile al riconoscimento, ma non sempre.2. Laè il modo in cui la superficie di un cristallo riflette la luce. Può essere metallica (nelle sostanze opache) o non metallica (nelle sostanze più o meno trasparenti, come il quarzo). Dipende dai tipi di atomi presenti e dai loro legami, che influenzano il modo in cui la luce attraversa il minerale o viene riflessa dalla sua superficie.3. Ladi un minerale è la resistenza alla scalfittura e dipende dai legami chimici. Viene misurata in base alla scala di Mohs.4. Laè la tendenza di un minerale a rompersi lungo delle superfici parallele alle facce dell’abito cristallino, ed è determinata dalla struttura cristallina dipende.5. Laè data dalla compattezza degli atomi nel reticolo cristallino del minerale.