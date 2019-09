Elettronica, elettrotecnica e tensione

Elettronica ed elettrotecnica

Tensione

Elettrotecnica: scienza che si occupa di studiare la produzione, il trasporto e l’utilizzo dell’energia elettrica.Elettronica: scienza che si occupa di elaborare e trasmettere dei segnali.Segnale: è un’informazione codificata da una grandezza fisica variabile nel tempo.Elettronica: La natura della corrente elettrica.Corrente: flusso ordinato di elettroni: corrente = delta q / delta tQ/q = carica elettrica CCarica elettronica = 1.6*10(-19) CEs In un conduttore di rame circondano ogni millisecondo 1 milione e 500 mila elettroni. Calcolare la corrente circolante.u = 1 500 000 elettronit = 1 msi = delta q / delta t= 1 500 000*1.6*10(-19) / 1*10(-3) = 2.4*10(-10) Ampere.Causa dell’instaurarsi di una corrente all’interno di un conduttore. Il dispositivo che genera la tensione elettrica è l’alimentatore. Questa grandezza che è in grado di mettere in moto gli elettroni si chiama tensione o differenza di potenziale o forza elettro motrice.La tensione è la causa che provoca l’instaurarsi della corrente (effetto).Ci sono materiali che si lasciano attraversare dalla corrente meglio di altri, cioè, a parità di causa (V), l’effetto che ottengo è più o meno grande. Questo comportamento si chiama resistenza elettrica (R) e si misura in Ohm.