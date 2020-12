Principi di Kirchhoff (2)

I principi di Kirchhoff

somma algebrica

nodo

una sola

non potrà mai essere maggiore

on abbiate paura di cancellare tutto e cominciare da capo!

Il primo principio di Kirchhoff afferma che ladelle correnti in unè uguale a 0, vale a dire che la somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma di quelle uscenti.Il secondo principio di Kirchhoff afferma che la somma algebrica delle tensioni in una maglia è uguale a 0, vale a dire che la somma algebrica delle f.efornite dai generatori in una maglia è uguale alla somma algebrica delle c.d.t.In base a questi due principi si ricavano delle equazioni da unire in un unico sistema di n equazioni in n incognite. (Ricordo che lo scopo della risoluzione di un circuito elettrico è determinare il valore delle correnti.)Le equazioni ai nodi (quelle del primo principio) si calcolano N - 1 volte, dove N indica appunto il numero di nodi, e quelle alle maglie (secondo principio) L - N + 1 volte, dove L è il numero di lati/ rami6.Prima di entrare nel vivo del sistema, queste sono le definizioni delle parole in corsivo:1. la somma algebrica è semplicemente somma e differenza di più numeri unite in un’unica espressione (esempio: 1-5+3=-1);2. il nodo è l’incrocio fra 2 o più rami;3. la maglia/ rete attraversa più rami partendo da un punto e tornando allo stesso;4. le f.e.m. non sono altro che le forze elettro-motrici, la tensione data dal generatore;5. le c.d.t. sono le cadute di tensione: ogni volta che una corrente entra in una resistenza, questa “rallenta” e si ha una caduta di tensione (con verso opposto a quello della corrente!) pari al prodotto tra la resistenza in questione e la corrente che scorre in quel dato ramo;6. i rami/ lati sono quelle parti di circuito comprese tra 2 nodi e contenenti almeno un resistore, se questo non c’è allora quello non è un lato ed il nodo in realtà è un punto (ricorda che un ramo può essere anche attraversato da un generatore e quello è uno solo, e non due!).Ultima prima di partire: con R si indicano le resistenze, con I le correnti e con E/V/U le tensioni.Iniziamo adesso a creare il sistema, che poi sarà risolvibile come un solito sistema di equazioni di primo grado in tre incognite.Fissiamo innanzituto il verso delle correnti, facendo attenzione a quello dei generatori per non rischiare di porli in modo sbagliato.Fissiamo poi quello delle tensioni e delle c.d.t., ricordando per queste ultime di porlo opposto a quello delle correnti.Fissiamo a piacere il verso di percorrenza della maglia, di solito si usa come consuetudine porlo in senso orario, ma non è un errore deciderlo antiorario, basta che sia uguale per tutte le maglie!Adesso osserviamo il nostro circuito e scriviamo quindi le equazioni:- calcoliamo quante volte dobbiamo scrivere l’equazione ai nodi e scriviamole osservando il primo principio di Kirchhoff;- seguiamo la stessa procedura per le equazioni alle maglie osservando però il secondo principio di Kirchhoff;Supponiamo di avere un circuito costituito da due nodi, tre maglie e tre rami, aventi ognuno di questi ultimi una resistenza e, i primi due, un generatore.Si ha quindi come dati_R1,R2 ed R3 che, ipotizziamo, valgono 10 Ω ognuna;_E1 ed E2 che valgono rispettivamente 100 e 50 V;_I1, I2 ed I3 che vanno calcolate.- Ora che abbiamo ricavato delle equazioni, sostituiamo i valori che conosciamo (quindi E1 con 100, E2 con 50 e le resistenze con 10);- per effettuare il punto precedente ricorda che le cadute di tensione sono il prodotto tra la resistenza presa in considerazione e la corrente del ramo (ad esempio VR1=R1*I1=10*I1);- solitamente, a meno che non serva per semplificare i calcoli, si tende a tenere invariata la prima equazione nei passaggi iniziali, o almeno fino a quando non si riesce a ricavare dalla risoluzione delle altre una delle correnti;- quindi bisogna semplicemente risolvere il sistema, e qua entrano in gioco le capacità matematiche del singolo individuo.Ultima cosa prima di chiudere questi appunti, ecco dei suggerimenti e dei promemoria che potrebbero tornarvi utili:- in ogni ramo circolacorrente;- ricordate che il valore della caduta di tensione o quello della corrente presente in un ramorispetto alla tensione/ corrente totale;- quando si scrive e risolve il sistema non si considerano le unità di misura;- per renderti la soluzione del sistema più facile prova a risolvere un’equazione alla volta;- se non riuscite a continuare a risolvere il sistema perché siete bloccati in un punto, nConsiglio però di non cancellare anche i due primi passaggi (quello senza ed il primo con i valori sostituiti) per risparmiare tempo.