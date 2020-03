Il linguaggio del cinema

Il cinema è un linguaggio perché continente più codici ed è meno strutturato di un lingua. Il linguaggio cinematografico non appare mai da solo ma con misto ad altri e vari sistemi di comunicazione: culturali, sociali, stilistici per cui l’enunciazione filmica è costituita da più livelli significanti: l’enunciazione visiva, l’enunciazione linguistica e l’enunciazione musicale.A questi tre livelli vanno aggiunti altri tratti non portatore di significazione e propria ma interni all’enunciazione: il ritmo, le tipologie di scena. La complessità del testo audiovisivo chiamo in causa diverse operazioni figure professionali: si va dall’idea alla scelta del soggetto, alla sceneggiatura, alle riprese, al montaggio e infine alla distribuzione. A partire già dal soggetto è presente la forma audiovisiva che il prodotto filmico dovrà assumere. Oltre ai codici e cinematografici il cinema utilizza i codici narrativi e quelli filmici di stile, mediati da altri linguaggi: i costumi, la musica e la scenografia.I suoni sottolineano i rapporti e sono in relazione reciproca. Per quanto riguarda la colonna sonora musicale, vanno distinte la musica in scena e la musica fuori scena ma ciò che è essenziale è il costituirsi di un continuum sonoro, in cui non è possibile separare i vari elementi. Per questo le componenti sonore sono allora una quarta dimensione dell’immagine visiva; sono diversi rapporti che si possono strutturare tra suoni immagine visiva mentre fin dall’inizio del sonoro si è posta la questione che esso non fosse una semplice ridondanza di ciò che si vede.