Billy Elliot

La famiglia diè composta dal padre, vedovo e operaio scioperante, appassionato di pugilato che spinge il figlio a praticare uno sport che non ama, dal fratello maggiore Tony, che fuma, da Billy, che suona il piano, pratica pugilato, ma ama la danza e dalla nonna, che condivide la stessa passione di Billy.La storia è caratterizzata da una contemporaneità di due fatti: la storia di Billy e la danza e quella della sua famiglia e dello sciopero degli operai. La storia inizia quando il padre e il fratello vanno a scioperare, lui va a fare lezioni di pugilato e vede le ragazze del corso di danza che la eseguono. L’insegnante di pugilato gli dice a Billy di svolgere degli esercizi in più e lo lascia solo. Billy incuriosito osserva le ragazze che ballano, prova a farlo anche lui e l’insegnante gli chiede di tornare altre volte, così il ragazzo si impegna negli esercizi di danza e li svolge anche a casa, ma nascondendosi dai famigliari. Nel mentre durante lo sciopero, l’insegnante di pugilato incontra il padre di Billy e gli chiede perché il figlio non segue più lezioni di pugilato. Così l’uomo infuriato va in palestra e vedendo il figlio danzare lo porta fuori, lo sgrida e gli proibisce di seguire lezioni di danza., deluso e arrabbiato con il padre, si presenta a casa dell’insegnante di danza e scopre che la donna pratica questo sport per non pensare ai molti problemi che ha in famiglia. La donna si offre per delle lezioni private di danza e Billy accetta, assecondato dal suo migliore amico. Alla prima lezione Billy porta con se una lettera della madre, ormai morta, rivolta a lui e che gli consiglia si essere sempre se stesso e un nastro del fratello, con i quali iniziare a ballare. Intanto la sciopero continuava e Billy assiste a una scena in cui il padre da un pugno a Tony.Il ragazzo avverte la pressione di questo sciopero e non riesce a ballare, è nervoso e si infuria con l’insegnante di danza, che, per come dire, “svegliarlo” gli da uno schiaffo, con il qualesi accorge di non fare un’azione corretta nei confronti della donna.Il ragazzo si impegna molto nel ballare e nel prepararsi per l’audizione, per andare quindi a studiare in una scuola di danza. Contemporaneamente Tony viene arrestato e poi rilasciato, ma Billy non intanto non è potuto andare all’audizione. Così la sua insegnante discute con il fratello Tony, perché lui non vuole che Billy danzi. Intanto è già Natale e il padre non avendo più i soldi, poiché non lavorava più, rompe il pianoforte che Billy e la madre suonavano. Il ragazzo porta il suo amico nella palestra e lo fa danzare, poi mentre Billy danza, entra il padre, che va dall’insegnante del ragazzo e le chiede quanto costa l’audizione. L’uomo per trovare i soldi, andando contro i suoi principi, contro lo sciopero e anche contro Tony, va a lavorare, ma viene fermato da figlio maggiore che lo convince a seguire le cose in cui crede e cioè lo sciopero. Comunque Hanno bisogno di soldi e per ciò cominciano a vendere tutti i gioielli, ma un aiuto economico viene dato loro da George, l’insegnante di pugilato. Trovati i soldi necessari il padre accompagnaall’audizione. Il ragazzo emozionato vuole ritirarsi, ma poi incentivato dal padre trova il coraggio di ballare. Tornato negli spogliatoi Billy da un pugno ad un altro ragazzo che come lui doveva fare l’esame. La giuria lo chiama e gli chiede perché e come ha fatto ad avvicinarsi alla danza e gli dicono che nessuno può studiare in quella scuola se non ha l’approvazione e l’appoggio famigliare, così il padre approva per la prima volta la danza, ma la cosa più importante che chiedono aè che sensazioni gli trasmettesse la danza e lui risponde che quando danza è come se dimenticasse tutti i suoi problemi. Poco tempo dopo arriva una lettera a casa, Nella quale è scritto che è stato ammesso e che dovrà trasferirsi da solo a Londra, poiché intanto il padre e il fratello hanno ripreso a lavorare e lo sciopero è terminato. Qualche anno dopo il migliore amico di Billy, il fratello e il padre si ritrovano tutti insieme ad assistere ad uno spettacolo di Billy nel più famoso e importante teatro di Londra.