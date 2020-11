Le caratteristiche della Luna

La Luna, nonostante abbia dimensioni minori e non sia adatta alla vita, presenta molte somiglianze con la Terra. Qui di seguito verranno riportate alcune caratteristiche del satellite:

La Luna è il corpo celeste che conosciamo meglio e l’unico su cui l’uomo abbia messo piede; E’ un corpo quasi sferico; Il suo raggio medio è di circa 1738 km, poco più di quello terrestre ovvero ¼; La sua massa è circa 1/81 di quella della Terra; La Luna non brilla di luce propria infatti riflette quella che proviene dal Sole; Sono assenti sia l’atmosfera, sia l’acqua La gravità non è sufficiente per trattenere i gas e corrisponde a 1/6 di quella terrestre; A causa dell’assenza di atmosfera, non si verificano crepuscoli e la temperatura del terreno può variare. Si possono raggiungere i 110 °C durante i periodi di illuminazione mentre si possono raggiungere i -150 °C durante la notte.

Il paesaggio lunare

I mari – sono delle macchie scure che si estendono per aree molto ampie. Essi sono stati formati dall’impatto con la superficie lunare di giganteschi meteoriti durante i momenti iniziali dell’evoluzione lunare. Le cavità iniziali sono state colmate dagli espandimenti ripetuti di lave che sono eruttate da delle fessure che si sono prodotte nelle aree di impatto. Il fono dei mari è quasi piatto ed è ricoperto da dei detriti definiti incoerenti di cui non si conosce lo spessore e sono chiamati regolite;

I crateri – sono presenti su tutta la superficie ed hanno diametri di tutte le dimensioni, da decine di kilometri a qualche centimetro. La loro origine è dovuta maggiormente alla caduta dei meteoriti, maggiormente perché alcuni dei più piccoli sono dovuti a dei fenomeni vulcanici che ora sono terminati, i quali erano attivi durante i primi momenti di vita del satellite;

Le terre alte – loro sono ancora più estese rispetto ai mari, infatti costituiscono circa il 70% della faccia della Luna sia quella rivolta verso di noi che quella opposta. Sono delle regioni di colore chiaro e sono ricche di crateri, la loro superficie è increspata da rilievi, con cime che possono anche superare i 9000 metri.

Moti della luna e fasi lunari

La Luna compie diversi movimenti nello stesso momento. La conseguenza più nota di questi moti consiste nelle fasi lunari

Il moto di rotazione attorno al proprio asse;

Il moto di rivoluzione attorno alla Terra;

Il moto di traslazione, insieme alla Terra, attorno al Sole;

Ecco come avviene il moto di rotazione e rivoluzione della Luna:

avviene in un lasso di tempo chiamato mese sidereo, ha la stessa durata di quello di rotazione, per questo motivo la Luna rivolge verso la Terra sempre la stessa faccia. il moto di traslazione: muovendosi intorno alla Terra, la Luna si sposta anche intorno al Sole insieme alla Terra, con un movimento di traslazione che avviene con la stessa velocità angolare con cui la terra compie il suo movimento di rivoluzione. Il periodo necessario perché la Terra, il Sole e la Luna si allineino si chiama mese sinodico.

I movimenti della Luna: le fasi lunari

Sono i diversi aspetti che assume la Luna dal punto di vista della sua illuminazione;

Sono dovute alle varie posizioni che occupa rispetto alla Terra e al Sole che la illumina;

Dipendono dall’angolo tra la direzione dei raggi solari e la congiungente Terra – Luna ;

; Questo angolo è variabile e ciò influisce sul sorgere e sul tramontare della Luna nei diversi momenti del giorno, a seconda della fase in cui essa si trova.

Le quattro fasi lunari principali – Luna nuova, primo quarto, Luna piena e ultimo quarto: si hanno quando l’angolo tra le congiungenti Sole – Terra e Terra – Luna è di 0°, 90°, 180° e 270°;

Tra ogni fase e quella successiva passa circa una settimana;

Le condizioni di illuminazione della Luna variano gradualmente;

Il periodo completo della successione delle fasi lunari, che corrisponde al mese sinodico, è anche chiamato lunazione.

La misura del mese

Si parla di mese sidereo quando la Luna compie un giro completo intorno alla Terra in 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi; Si parla, invece, di mese sinodico quando intendiamo il tempo necessario perché si verifichi lo stesso allineamento tra Terra, Luna e Sole ed è di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi; Le diverse durate dei mesi sono dovute dal termine effettivo di una rivoluzione da parte della Luna attorno alla Terra;

Quest’ultima non si trova più nello stesso punto, ma si è spostata lungo la sua orbita attorno al Sole; Per ripresentarsi nella stessa posizione, la Luna deve procedere per un tratto supplementare della propria orbita;

Quello adottato nei nostri calendari è il mese sinodico, approssimato a 30 giorni.

Le eclissi

L’allineamento dei tre corpi celesti si può verificare in due casi – quando la Luna si trova tra il Sole e la Terra, trovandosi in fase di Luna nuova, e quando la Luna si trova dalla parte opposta al Sole rispetto alla Terra, trovandosi in fase di Luna Piena;

Piena; Eclissi di Luna – quando la Luna si trova dalla parte opposta al Sole rispetto alla Terra, quindi è l’ombra della Terra a nascondere la Luna;

Eclissi di Sole – quando la Luna si trova tra il Sole e la Terra, essa può inviare il suo cono d’ombra sulla Terra, nascondendo il Sole;

Le eclissi possono essere parziali o totali;

Per l’eclissi di Sole questa seconda possibilità è molto meno frequente, perché richiede che la Luna si trovi esattamente in uno dei due nodi;

Eclissi anulare di Sole – quando la Luna è in apogeo cioè quando è oscurata solo la sua parte centrale e si trova troppo distante per occultare completamente il Sole.

