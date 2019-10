Il giorno: di quante ore è composto, cos'è

Giorno solare e giorno sidereo

Il giorno solare

Il tempo impiegato dal sole a tornare alle stessa altezza nel cielo è il: ad esempio, il tempo che intercorre tra due successive culminazioni del sole su una determinata località. Il tempo di rotazione della terra riferito alle stelle è chiamato invece. Questi intervalli di tempo non sono uguali. Il giorno sidereo rappresenta durata effettiva della rotazione terrestre rispetto a una stella che (data l'enorme distanza) ci invia un fascio di raggi praticamente paralleli tra loro, il giorno solare invece ha una durata maggiore.Mentre compie una rotazione, infatti, la terra si muove anche lungo l'orbita attorno al sole. Per poter rivedere il sole nella stessa direzione, dopo una rotazione completa, occorre quindi che la terra ruoti ancora di un certo angolo (pari a quello compiuto con il moto di rivoluzione). Il giorno solare comprende anche quel piccolo intervallo di tempo in più rispetto alla rotazione terrestre.D'altra parte è il giorno solare che ci interessa per regolare le nostre attività. Utilizzando il giorno sidereo ci troveremmo non nelle perfette condizioni orarie.Esso conduce infatti a uno sfasamento dell'ora con il percorso del sole nel cielo, durando esattamente ventitré ore, cinquantasei minuti e quattro secondi (23 H, 56 m, 4 s) circa quattro minuti meno di un giorno solare. Nel corso dell'anno, aumentano ogni giorno lo sfasamento di quattro minuti, l'uso del giorno sidereo comporterebbe grandi differenze con la posizione del sole.Torniamo quindi al giorno solare: è lo strumento perfetto per la misura del tempo durante l'anno? Purtroppo no, perché ha una durata irregolare. Sappiamo infatti (dalla seconda legge di Keplero) che la terra si muove sull'orbita attorno al sole con velocità variabile. Quindi l'angolo compiuto con il moto di rivoluzione non è sempre uguale o lo stesso, e di conseguenza anche la durata del giorno solare non è sempre la stessa durante tutto l'anno. Quando la terra si trova presso il perielio, la sua velocità è massima, lo spostamento sull'orbita è massimo ed essa deve compiere un piccolo supplemento di rotazione in più perché si ritrovi il sole nella stessa posizione.Presso l'afelio invece, la velocità della terra sull'orbita si riduce e il giorno solare ha una durata di poco minore rispetto a prima.Per eliminare l'inconveniente della sua diversa durata nei vari periodi dell'anno, si è convenuto di adottare come riferimento il, che si ottiene facendo la media di tutti i giorni solari dell'anno. Il giorno solare medio è stato poi suddiviso nella 24 ore di uso comune. Adottandolo a tutti noi terrestri per avviare o terminare le attività quotidiane e non.