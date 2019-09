Asteroidi o pianetini

Gli asteroidi o pianetini sono corpi indipendenti che ruotano lungo una loro orbita attorno al Sole e che hanno dimensioni certamente inferiori di quelle di un pianeta. I loro diametri vanno da 100 a 1000 km. Essi possono essere considerati una fase intermedia del processo di formazione dei pianeti (nati dall’aggregazione di pianetesimi, poi pianetini e infine pianeti). Le piccole dimensioni degli asteroidi fanno sì che i più piccoli abbiano una forma irregolare: assomigliano a dei grossi massi perché solo quando si arriva a 200-300 km di diametro, la forza di gravità è abbastanza elevata da imporre la simmetria sferica all’oggetto. I corpi grandi, infatti, sono sferici perché la forza dominante è la forza di gravità. Se un corpo fosse irregolare, ci sarebbe una diversa forza di gravità sui vari punti della superficie. Finché essa è debole, non ha sufficiente intensità per imporre la regola che tutti i punti devono essere equidistanti dal centro, ma quando diventa consistente, deve valere questa legge per ragioni fisiche. Attenzione: ovviamente la terra non è perfettamente sferica perché subentrano altre forze e altri fenomeni.Gli asteroidi sono in gran parte collocati nella fascia tra Giove e Marte (circa 20.000 asteroidi). Il più grande è Cerere che ha circa 20.000 km di diametro. Ma perché sono lì?Se non ci fosse stato Giove di mezzo gli asteroidi, si sarebbero aggregati in un pianeta terrestre oltre Marte ma Giove ha disturbato la creazione di questo pianeta perché prima di fondersi in pianetini, i pianetesimi erano oggetti indipendenti, ognuno con la sua orbita, che si muovevano intorno al Sole. Le collisioni poi li hanno messi insieme. Quando due corpi si avvicinano, perché si uniscano, la collisione deve avvenire a una velocità relativamente bassa, perché se vanno, troppo veloci lo scontro è catastrofico: o accelera i corpi su traiettorie lontane, quindi rimbalzano, o li frantuma. Giove, siccome ha acquistato velocemente una grande massa, con la sua forza di gravità ha accelerato i pianetini nelle vicinanze, facendo in modo che non si potessero più mettere insieme. Per questo motivo non potranno mai formare un pianeta, sono lì da miliardi di anni e non lo formeranno mai. Piuttosto, quando collidono, si frantumano e spesso arrivano sulla terra come meteoriti.Cinquanta anni fa si è scoperto che c’è un’altra fascia di asteroidi oltre plutone, la fascia di Kuiper. In realtà non si è mai sospettata la sua esistenza, perché sono difficilissimi da vedere, come del resto Plutone (è stato visto per la prima volta nel 1930 e fino al 1980 lo vedevamo nelle immagini semplicemente come un puntino). Poi nel 1980 hanno scoperto anche che Plutone ha un satellite, Caronte e grazie alle sonde Voyager hanno realizzato le prime vere immagini del pianeta. In questa fascia ci sono tantissimi asteroidi, tra cui alcuni ancora più grandi di Plutone, come Eris. Per questo Plutone non è più considerato un pianeta, avendo anche un’orbita molto diversa da quella degli altri pianeti.