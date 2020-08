Induismo

L'induismo è la religione più antica del mondo, secondo molti studiosi, con radici e costumi risalenti a più di 4000 anni fa. Oggi, l'induismo è la terza religione più grande dietro il cristianesimo e l'Islam. Circa il 95% degli indù del mondo vive in India. Poiché la religione non ha un fondatore specifico, è difficile rintracciarne le origini e la storia.L'induismo è unico in quanto non è una singola religione ma una raccolta di molte tradizioni e filosofie.L'induismo abbraccia molte idee religiose. Per questo motivo, a volte viene indicato come un "modo di vivere" o una "famiglia di religioni", al contrario di una singola religione organizzata. La maggior parte delle forme di induismo sono henotheistic, il che significa che adorano una singola divinità, conosciuta come "Brahman", ma riconoscono ancora altri dei e dee. I follower credono che ci siano più percorsi per raggiungere il loro dio. Inoltre, credono nelle dottrine del samsara (il ciclo continuo di vita, morte e reincarnazione) e del karma (la legge universale di causa ed effetto). Uno dei pensieri chiave dell'induismo è "atman", ovvero la credenza nell'anima. Questa filosofia sostiene che le creature viventi hanno un'anima e fanno tutte parte dell'anima suprema. L'obiettivo è raggiungere il "moksha", o salvezza, che pone fine al ciclo delle rinascite per diventare parte dell'anima assoluta.Un principio fondamentale della religione è l'idea che le azioni e i pensieri delle persone determinino direttamente la loro vita attuale e le vite future.Gli indù venerano tutte le creature viventi e considerano la mucca un animale sacro. Il cibo è una parte importante della vita per gli indù. La maggior parte non mangia carne di manzo o maiale e molti sono vegetariani.L'induismo è strettamente legato ad altre religioni indiane, tra cui buddismo , sikhismo e giainismo.Esistono due simboli principali associati all'Induismo, l'om e la svastica. La parola svastica significa "buona fortuna" o "essere felici" in sanscrito, e il simbolo rappresenta buona fortuna. Il simbolo om è composto da tre lettere sanscrite e rappresenta tre suoni (a, u e m), che combinati sono considerati un suono sacro. Il simbolo om si trova spesso nei santuari della famiglia e nei templi indù.Gli indù apprezzano molti scritti sacri. I testi sacri primari, noti come Veda, furono composti intorno al 1500 a.C. Questa raccolta di versi e inni fu scritta in sanscrito e contiene rivelazioni ricevute da antichi santi e saggi.I Veda sono composti da:• The Rig Veda• Il Samaveda• Yajurveda• AtharvavedaGli indù credono che i Veda trascendano tutti i tempi e non hanno un inizio o una fine.Anche le Upanishad, la Bhagavad Gita, 18 Purana, Ramayana e Mahabharata sono considerate importanti testi nell'Induismo.La maggior parte degli studiosi ritiene che l'induismo sia iniziato da qualche parte tra il 2300 a.C. e il 1500 a.C. nella valle dell'Indo, vicino al Pakistan moderno. Ma molti indù sostengono che la loro fede è senza tempo ed è sempre esistita.A differenza di altre religioni, l'induismo non ha un fondatore ma è invece una fusione di varie credenze.Intorno al 1500 a.C., gli indiani-ariani emigrarono nella valle dell'Indo e la loro lingua e cultura si mescolarono con quella degli indigeni che vivevano nella regione. Il periodo in cui i Veda furono composti divenne noto come "Periodo Vedico" e durò dal 1500 a.C. circa al 500 a.C. I rituali, come i sacrifici e il canto, erano comuni nel Periodo Vedico.Il periodo epico, puranico e classico ebbe luogo tra il 500 a.C. e il 500 d.C. Gli indù iniziarono a enfatizzare il culto delle divinità, in particolare Vishnu, Shiva e Devi.Il concetto di dharma fu introdotto in nuovi testi e altre fedi, come il buddismo e il giainismo, si diffusero rapidamente.L'induismo e il buddismo hanno molte somiglianze. Il buddismo, in effetti, è nato dall'induismo ed entrambi credono nella reincarnazione, nel karma e che una vita di devozione e onore è un cammino verso la salvezza e l'illuminazione. Ma esistono alcune differenze chiave tra le due religioni: il buddismo rifiuta il sistema di casta dell'induismo e elimina i rituali, il sacerdozio e gli dei che sono parte integrante della fede indù.Tra il 1757 e il 1947, gli inglesi controllarono l'India. Inizialmente, i nuovi sovrani permisero agli indù di praticare la loro religione senza interferenze. Ma più tardi, i missionari cristiani hanno cercato di convertire e occidentalizzare il popolo.Molti riformatori emersero durante il periodo britannico. Il noto politico e attivista per la pace, Mahatma Gandhi , guidò un movimento che spinse all'indipendenza dell'India.La divisione dell'India avvenne nel 1947, e Gandhi fu assassinato nel 1948.