Età umanistica - '400 e '500

A seguito della conclusione della Guerra dei cent'anni (1453) e della stipulazione della pace di Lodi (1454) in Europa, e in particolare in Italia si visse per circa un secolo un periodo di tranquillità sociale e politica.Questa condizione rese possibile un enorme sviluppo culturale.Lo sviluppo strettamente legato alla letteratura tra il 1450 e il 1500 in Italia, è detto umanesimo.Alla base di questo movimento vi è la ripresa del latino classico (da Cicerone, Seneca, Virgilio) come lingua d'elitè; si può infatti parlare di un'élite culturale che si muoveva tra le principali orti italiane. In quest'epoca con la figura di intellettuale si intende una figura che non si sostiene ancora economicamente con l'attività di letterato, ma provvede al proprio sostentamento con altri mestieri o appoggiandosi alle corti. A causa di questo stile di vita viene a mancare l'aspetto politico che si vedeva per esempio in Dante, e l'indipendenza poiché deve eseguire le richieste del proprio Signore.I principali centri culturali erano: Firenze, Venezia, Mantova, Ferrara, Rimini e la corte Papale.I principali punti di ritrovo erano Accademie, e i cenacoli. e prime più formali , i secondi erano semplici centri di aggregamento in cui si discutevano armenti di ogni tipo. L'Università invece subisce una progressiva perdita di prestigio poiché non si è sviluppata nel corso del tempo ed è strettamente legata alla Chiesa Cattolica.