Turoldo, Giuseppe - Tradimento di Gano

Turoldo - Tradimento di Gano

Il brano, incentrato sul tema del tradimento, è decisivo nella vicenda della Chanson de Roland, poichè costituisce il punto di svolta della storia. La scena è dominata dal dialogo tra Marsilio e Gano, il quale è una figura ambigua, poichè pur essendo pronto al tradimento, non esita a riconoscere il coraggio e la virtù, illuminata da dio.La fede religiosa comune non gli impedisce di andare contro il suo signore. Marsilio è impetuoso, Gano è invece realista e considera una follia affrontare l'esercito di Carlo in uno scontro aperto. La proposta di Gano è riassumibile in due parole chiave: saggezza e orgoglio, una delle virtù più importanti del codice cavalleresco. Queste 2 virtù consentiranno di dare una risposta alla domanda fondamentale posta da Marsilio a Gano: "come uccidere Rolando?". Gano svela quindi i dettagli del suo piano, che è di fare un agguato a Roncisvalle. La narrazione prosegue con la descrizione del giuramento che Gano deve fare, dove dice che tradirà il suo signore. La scena finale, in cui Gano intasca l'oro e i gioielli ha un forte valore simbolico, poichè allude al tradimento di Gesù da parte di Giuda, in cambio di 30 denari. Infatti come Gesù, anche Rolando è una vittima innocente, sacrificata da un odio insensato.