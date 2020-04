Svevo, Italo - Una vita, commento

Svevo - Una vita, Commento

L’impianto del romanzo è ancora verista e risente dell’influenza naturalistica anche se Svevo introduce temi e personaggi nuovi: non un caso se nel 1881 e nel 1889 erano state pubblicate le due opere del Verga I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo e se, contemporaneamente a quest’ultima opera, vede la luce anche Il Piacere di D’Annunzio.Il narratore è esterno ed impersonale con una maggiore focalizzazione sul protagonista La vita di Alfonso non è altro che un fallimento ed è caratterizzata da un continuo tentativo di uscire dalla grigia mediocrità, prima con un’ambizione letteraria, poi con il corteggiamento, finito male, della figlia del principale. Tutto questo ci può far pensare che Alfonso è un “vinto” secondo la tradizione letteraria contemporanea a Svevo; in realtà nel romanzo esistono degli elementi nuovi e molto significativi. Il dato fondamentale è l’inettitudine di Alfonso. Prima di essere schiacciato dagli ingranaggi della società come sostenevano gi scritturi naturisti, egli si schiaccia con le proprie mani perché è vittima di se stesso e della propria nevrosi psicologica. Svevo non si preoccupa di capire se questa condizione sia causata da una nociva influenza ambientale. La società e l’ambiente che ha tanto peso nella letteratura naturalistica e verista, nel romanzo di Svevo occupa un posto molto marginale.A Svevo interessa mettere in evidenza le contraddizioni del protagonista, i suoi improvvisi cambi di proposito e di stato d’animo e soprattutto il contrasto, sempre presente, fra i comportamenti esterni e i sentimenti o meglio fra quando il protagonista ha la volontà di fare e i suoi stati d’animi che non sono mai in sintonia con la volontà. Si può ritrovare un esempio di questo aspetto nella scena in cui Alfonso lascia Annetta dopo aver passato con lei una notte d’amore. Egli la saluta agitando il cappello, senza però che provasse la sensazione corrispondente e quando poi, vede Annetta alla finestra, si ricorda che è così che di solito si usa in un rapporto amoroso. E anche l’episodio del matrimonio mancato non è altro che una rinuncia di Alfonso ad un evento che egli stresso vuole, ma che nel contempo non vuole. In questo alternanza, in questa indecisione, in questa incapacità di prendere in mano la propria vita, Alfonso non è un vinto, ma un inetto.