Tassoni, Alessandro - Stile e opere

Nel barocco si può parlare di dissoluzione del poema epico, intesa come scioglimento con contemporanea/conseguente separazione dei canoni tradizionali dell'epica fissati inizialmente da Omero e poi da Boiardo, Ariosto e Tasso per quanto riguarda l'epica cavalleresca. In realtà già con Morgante e Margutte di Luigi Pulci erano stati rotti i canoni classici.Taluni individuano un parallelismo fra la vita di Marino e di Tassoni, contemporanei, in quanto, pur essendo nati rispettivamente a Napoli e Modena, si sono formati con lo stesso tipo di studi, entrambi ebbero una vita scapestrata e entrambi lavorarono nella corte sabina.Il 1500 era stato un secolo normativo, precettistico; anche in ambito linguistico con le Prose della volgar lingua, di Bembo. Taluni sostengono che Marino e Tassoni abbiano contribuito a distruggere il sistema precettistico; il 1600 è infatti un secolo distruttivo, il che non è da vedere in senso negativo perché non è possibile costruire su un qualcosa traballante ed è quindi necessario distruggere ciò che non è stabile. Il 1600 è un secolo di rivolta, anche nella letteratura oltre che nella Chiesa e nella scienza, una rivolta non del tutto consapevole o del tutto manifesta. La lotta combattuta dalla letteratura barocca è quella alla precettistica. Si insiste infatti su aspetti abnormi della realtà, la realtà non è quindi solida, ma multiforme. Marino per raccontare la storia di Adone e Venere utilizza più di 40000 versi, Ovidio ne utilizza invece solamente 73. L'epica era una narrazione di fatti, in questo caso non si può parlare di una storia perché la storia diventa una continua digressione, si aprono molteplici finestre su miti secondari di cui i personaggi protagonisti dell'opera sono solo ascoltatori. Dalla concezione enciclopedica del mondo di Dante, si arriva in questo periodo all'enciclopedismo della parola: uno sperimentare dal punto di vista linguistico più che da quello conoscitivo.Diventa importante il significante a discapito del significato. Marino e Tassoni attuano un sovvertimento dei canoni tradizionali, nel quale si può evincere una ribellione verso le norme e i precetti. Nella Secchia rapita di Tassoni, si può individuare questo atteggiamento: il poema è incentrato sul rapimento di un secchio, che ha scatenato la guerra fra Bologna e Modena; è una sorta di parodia al rapimento di Elena che scatenò la guerra di Troia. La storia è ambientata ai tempi di Federico II di Svevia sebbene sia avvenuta successivamente. L'opera tratta anche della disavventura del conte di Culagna, un nomen omen, un nome un presagio. Questo tale aveva cercato di avvelenare la moglie per spassarsela con l'amante, fu però scoperto dalla moglie che decise per vendetta di dare di nascosto un lassativo al conte. Il conte recatosi in piazza iniziò a vomitare, capì di essere stato scoperto e quindi pensava che la moglie per vendetta l'avesse avvelenato; chiamò così i più prestigiosi dottori del paese che assistirono al conte che si cagò addosso. Si allontanarono tutti da lui per la puzza, tranne un prete che aveva perso il naso in un incendio. Si evince la dissoluzione del poema eroico, codesto è infatti un poema eroi-comico. Nell'Elogio alla Rosa, di Marino, tratto dall'Adone, si parla dell'inizio della loro storia d'amore: punta al piede dalla spina di una rosa, topos letterario, Venere cerca una fontana per disinfettarsi e lì incontra il giovane addormentato. Quello che segue è un inno alla rosa, di cui Venere celebra la bellezza. Da un punto di vista tecnico la poesia procede per accumulazione, con una fortissime alliterazione della “r”, vi sono chiasmi, ossimori; si può quindi evincere un'esuberanza linguistica e retorica, la poesia è un virtuosismo. Marino parte dai moduli petrarcheschi, ma poi si esula dalla sua poesia.