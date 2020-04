Montaigne, Michel - Saggi

Montaigne - I saggi

Il pensiero di Galilei si diffuse precedentemente in altre regioni d'Europa, a dimostrazione di ciò I saggi, di Montaigne, risalenti alla fine del 1500, trattano degli stessi concetti. Anche in Italia si era già diffuso per esempio con Tasso, dove l'uomo è inquieto perchè non trova un centro.Montaigne afferma sia ridicolo pensare che ogni cosa sia stata creata in funzione dell'uomo, in quanto l'uomo può conoscere una minima parte dell'universo e non riesce nemmeno a controllarla.L'autore utilizza un tono ironico, chiede infatti di vedere il mandato, in cui si afferma che l'uomo sia padrone del mondo, e chiede se questo diritto sia stato conferito solo ai saggi o a tutti. Gli sciocchi e i malvagi sono degni di tale ruolo? Non tutti gli uomini sono meritevoli, l'intelligenza è una rarità, invece la presunzione è molto comune: l'uomo per natura è la creatura più fragile, ma anche la più orgogliosa. L'uomo, a causa di questa presunzione, tenta di farsi Dio, come fece Ulisse, peccando. Ad Adamo ed Eva era vietato il frutto della conoscenza perchè questo li avrebbe resi uguali a Dio.La ragione è uno strumento pericoloso, in quanto la scienza non è né buona né cattiva, ma gli scopi che le si danno per mezzo della ragione lo sono. Probabilmente se l'uomo fosse limitato, sarebbe felice e non potrebbe fare il male. L'uomo pretende di sapere e quindi categorizza le altre creature, per esempio gli indios vennero reputati esseri senza anima. L'uomo non deve prendersi questa possibilità e in questo periodo, in cui gli viene a mancare il piedistallo che si era costruito, inizia a rendersene conto: si trova spodestato dalla sua posizione diviene al pari della altre creature, privo di punti di riferimento, su un granello, di cui non ha controllo, che si trova in infiniti universi.