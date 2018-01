Il sabato del villaggio, figure retoriche

Testo de Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi

La donzelletta vien dalla campagna,in sul calar del sole,col suo fascio dell’erba; e reca in manoun mazzolin di rose e di viole,onde, siccome suole,ornare ella si apprestadimani, al dì di festa, il petto e il crine.Siede con le vicinesu la scala a filar la vecchierella,incontro là dove si perde il giorno;e novellando vien del suo buon tempo,quando ai dì della festa ella si ornava,ed ancor sana e snellasolea danzar la sera intra di queich’ebbe compagni dell’età più bella.Già tutta l’aria imbruna,torna azzurro il sereno, e tornan l’ombregiù da’ colli e da’ tetti,al biancheggiar della recente luna.Or la squilla dà segnodella festa che viene;ed a quel suon direstiche il cor si riconforta.I fanciulli gridandosu la piazzuola in frotta,e qua e là saltando,fanno un lieto romore:e intanto riede alla sua parca mensa,fischiando, il zappatore,e seco pensa al dì del suo riposo.

Poi quando intorno è spenta ogni altra face,

e tutto l’altro tace,

odi il martel picchiare, odi la sega

del legnaiuol, che veglia

nella chiusa bottega alla lucerna,

e s’affretta, e s’adopra

di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.

Questo di sette è il più gradito giorno,

pien di speme e di gioia:

diman tristezza e noia

recheran l’ore, ed al travaglio usato

ciascuno in suo pensier farà ritorno.

Garzoncello scherzoso,

cotesta età fiorita

è come un giorno d’allegrezza pieno,

giorno chiaro, sereno,

che precorre alla festa di tua vita.

Godi, fanciullo mio; stato soave,

stagion lieta è cotesta.

Altro dirti non vo’; ma la tua festa

ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

Figure retoriche de Il sabato del villaggio

- Sono presenti delle allitterazioni: “donzelletta, vecchierella, novellando, sulla, bella, colli”, ecc...;- E' presente anche la figura retorica dell'anadiplosi nei versi 45-46: “un giorno d’allegrezza pieno / giorno chiaro, sereno”;- E' presente anche la metonimia: “il sereno” che serve per dare un'indicazione del cielo;- Sono presenti anche svariate metafore del testo, come ad esempio: “età più bella”; “età fiorita”; “stagion lieta”; “festa”.-Sono presenti gli enjambements: “reca in mano / un mazzolin di rose e di viole”; “la sega / del legnaiuol”; “tristezza e noia / recheran l’ore”.- E' presente anche la preterizione: “altro dirti non vo’”.- In queste parole "cotesta età fiorita è come un giorno d’allegrezza pieno" è presente la similitudine.- E' presente l'ossimoro: "lieto romore".- In questi versi “tornare ella si appresta / dimani, al dì di festa, il petto e il crine”;“ed al travaglio usato / ciascuno in suo pensier farà ritorno”; “ma la tua festa / ch’anco tardi a venir non ti sia grave” sono presenti degli iperbati;- E' presente anche l'anastrofe in questi versi: “novellando vien”; “d’allegrezza pieno”.- Sono presenti anche delle apostrofi in questi versi: "garzoncello scherzoso”; “fanciullo mio".- E' presente in questi versi "altro dirti non vo'" anche una litote.- E' presente anche il climax in questi versi: la donzelletta (gioventù)- la vecchiarella (vecchiaia)- lo zappatore (età matura)- il garzoncello (gioventù).