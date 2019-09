Leopardi, Giacomo –tre fasi del pessimismo leopardiano

Leopardi – Le tre fasi del pessimismo leopardiano

Pessimismo personale

Pessimismo storico

Pessimismo universale (cosmico)

natura matrigna

La Ginestra

Ilattraversò tre fasi principali:: la prima fase di pessimismo,in cuinon si sentiva bello, aveva problemi fisici e familiari (infatti aveva una famiglia poco affettuosa) e non provava interesse per il suo paese. In questo periodopensava che ad essere infelice era solo lui;: quandosi trasferì a Roma vide una società triste, così pensò che non era solo lui ad essere infelice. Capì che l’infelicità non dipendeva dalla persona, ma dipendeva dalla storia, infatti adesso per lui erano infelici coloro che erano nati e vivevano in quel determinato momento;: successivamentesi convinse che l’infelicità non era una questione personale o storica, ma ogni essere vivente (uomo, animale o pianta) vivevano in un contesto di cattiveria e tutti erano infelici a causa della “” che illudeva i suoi figli. Infatti per il poeta la natura illudeva, faceva vedere all’uomo un futuro di gioia, ma venendo in contatto con la realtà quell’illusione cadeva.ha superato la sua fase pessimistica soltanto alla fine, con l’opera “” ( fiore del deserto ): un piccolo fiore che riesce a nascere dove è stata seminata la morte (in un terreno vulcanico). Il messaggio che il poeta voleva mandarci con quest’ultima opera era quello della speranza, che deve esserci sempre anche se c’è una vita triste.