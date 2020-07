Verga, Giovanni - Prefazione all'Amante di Gramigna

Verga - Prefazione all'Amante di Gramigna

La Prefazione a L’amante di Gramigna ha la forma di una lettera indirizzata a Salvatore Farina, un romanziere e giornalista di Milano. Farina era contrario alle tendenze veriste, e per questo Verga si rivolge a lui argomentando i suoi convincimenti letterari. Questa lettera è perciò una dichiarazione di intenti, dalla quale si possono desumere alcuni punti essenziali della poetica di Verga:• l’impersonalità: essa viene intesa come eclisse dell’autore, che deve sparire dal narrato, non deve filtrare i fatti attraverso la sua lente, ma deve presentare il fatto nudo e schietto.